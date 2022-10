Não existe novo caso de vaca louca no Brasil, esclarece ministro da Agricultura

Em entrevista exclusiva, Marcos Montes disse à Jovem Pan que não há registro de doença no país; nota técnica será divulgada à imprensa com mais esclarecimentos

O ministro da Agricultura, Marcos Montes, esclareceu à Jovem Pan que não existe novo caso de vaca louca no Brasil. A discussão voltou à pauta depois que uma reportagem associou problemas neurológicos em cinco pessoas na Bahia à ingestão de carne contaminada com Encefalite Espongiforme Bovina (Doença da “Vaca Louca”). “Não há nenhum caso de registro sobre essa situação, esse sintoma neurológico. Foi precipitado associar isso [à doença da vaca louca] e causa grande desconforto. É uma infelicidade de uma matéria que pode causar transtornos de imagem para o Brasil”, disse. Segundo Montes, o governo vai divulgar uma nota técnica para dar mais transparência ao tema para o mercado consumidor.

O mercado de boi gordo na B3 reagiu à notícia com quedas que levaram o preço da arroba no contrato novembro de 2022 de R$ 298,55 para R$ 291,40 e há pouco já recuperava, voltando para R$ 296,50. De acordo com a analista de mercado e CEO da Agrifatto, Lygia Pimentel, o mercado aguardava o esclarecimento do governo. “A comunicação rápida e eficiente por parte do governo é imprescindível nesses momentos para acalmar os mercados e esclarecer o que está havendo. Sem informações fidedignas e pautadas em fontes oficiais há menos confiança no mercado”, destaca. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Bahia) foi comunicado, no dia 06 de outubro, de dois casos confirmados de Doença de Creutzfeld-Jakob.

O acompanhamento sistemático da situação epidemiológica da doença no estado está sendo feito. A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma doença neurodegenerativa, caracterizada por provocar uma desordem cerebral com perda de memória e tremores. De acordo com o Ministério da Agricultura, a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DJC) ocorre, na maioria dos casos, de forma esporádica e tem causa e fonte infecciosas desconhecidas. Os casos mencionados na matéria não têm relação com consumo de carne bovina ou subprodutos contaminados com Encefalite Espongiforme Bovina (EEB). A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) informou que não há caso de vaca louca em rebanho bovino do Estado.

