Queda do petróleo abre espaço para recuo do diesel

StoneX indica que há possibilidade de Petrobras baixar preço em R$ 0,20 o litro

GABRIEL BASTOS/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/07/2022 Petrobras reduziu o preço da gasolina em 4,9% nas refinarias nesta semana, mas manteve o preço do diesel



Com a recente queda do preço do petróleo no mercado internacional, o valor do diesel no Brasil pode registrar recuo em breve, indica a StoneX. A consultoria explica que atualmente os preços domésticos estão ligeiramente acima dos valores do mercado externo, o que abre espaço para uma redução pela Petrobras de cerca de R$ 0,20 por litro do diesel. Nesta semana, a estatal reduziu o preço da gasolina em 4,9% nas refinarias, mas manteve o preço do diesel.

Na última semana, o petróleo caiu ao menor nível desde fevereiro. O movimento é explicado pelo receio de que uma eventual recessão econômica global afete a demanda pela commodity. A China, segunda maior economia do mundo, já começa a dar alguns sinais de desaceleração depois que o PIB atingiu 0,4% no segundo trimestre, patamar que ficou abaixo das expectativas dos analistas. Essa perspectiva de queda no diesel, se confirmada, será bem-vinda já que a safra verão 22/23 será semeada com um dos custos mais altos da história. Mas é bom lembrar que o mercado de energia, assim como o dólar continuam voláteis e pressionados por riscos geopolíticos, o que significa que não há espaço para grandes reduções de custos e alívio nos combustíveis tão cedo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.