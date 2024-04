Risco geopolítico aumenta e o agro monitora efeitos

O Oriente Médio é importante parceiro comercial do setor no Brasil

A tensão no Oriente Médio, depois dos ataques do Irã a Israel, continua no radar dos mercados. O Fundo Monetário Internacional alertou nesta semana para o risco de uma piora nas tensões geopolíticas afetar as condições financeiras globais. As apostas de que os juros dos Estados Unidos deverão demorar mais a cair, em razão também dos conflitos, fizeram o dólar encostar em R$ 5,29 – mais alto patamar em 1 ano. Um exemplo da conexão entre conflitos geopolíticos e a economia global.

O agronegócio, como setor exportador, ganha em competitividade quando o dólar fica mais alto. Esse pode ser um fator positivo para aumento de vendas externas. Alta nos custos de produção também poderão ser observadas por conta do câmbio. Além disso, os riscos envolvendo o Oriente Médio podem impactar o setor produtivo, a depender da escalada dos conflitos, já que Israel e Irã são importantes parceiros comerciais do Brasil. Em 2023, o Irã foi o quinto maior destino das exportações de milho. Já Israel é um importante fornecedor de fertilizantes. Os países do Oriente Médio também são clientes do mercado de proteína animal, com destaque para carne bovina e aves, o que reforça a importância da região para o agro brasileiro.

A depender de como os riscos geopolíticos se expandirem, pode haver impacto também em preço do diesel e aumento do custo de fretes. De acordo com a Esalq/Log, a preocupação imediata gira em torno do aumento do preço do combustível, que deve ser impulsionado pela alta no preço do petróleo e pela disparada do dólar.

As tensões geopolíticas vão continuar gerando riscos para os mercados, como risco de alta do petróleo, risco logístico, risco para o mercado de fertilizante. No momento, apesar da escalada do conflito no fim de semana, há uma paralisia à espera das ações de Israel.

Os efeitos mais objetivos para o agro hoje serão sentidos a partir da alta observada do dólar. As demais consequências dependerão dos próximos capítulos do conflito no Oriente Médio ou até do contágio para outras regiões do mundo.

