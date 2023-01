Safra recorde de soja dá fôlego à economia

Apesar da seca no Rio Grande do Sul, demais estados contribuirão para produção histórica

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO- 21/03/2021 Recorde de produção de soja deve ser renovado com 152,7 milhões de toneladas



A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) prevê que o Brasil atingirá a maior produção de soja da história nesta safra 22/23, que já começou a ser colhida. Apesar da seca que prejudica as lavouras de grãos no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, as condições climáticas contribuíram com o desenvolvimento da cultura na maioria dos Estados produtores e o recorde deverá ser renovado com 152,7 milhões de toneladas.

A soja é a principal commodity agrícola do Brasil e contribui para o desenvolvimento da economia brasileira de várias formas, como com a atração de dólar ao país através dos altos volumes exportados e com emprego e renda na indústria que processa a soja aqui no país. Só em 2021 a cadeia da soja e do biodiesel movimentou mais de R$ 580 bilhões de forma direta, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP.

Além disso, a soja contribuiu para o desenvolvimento social e econômico em diversas regiões no interior do Brasil, como a revolução que tem acontecido em áreas do interior do Piauí, Maranhão, Tocantins e outras fronteiras agrícolas. O desenvolvimento puxado pela soja é resultado de investimentos em tecnologia e ganhos de produtividade. As recentes altas de preços de commodities mantêm a cultura atrativa para agricultores, que em sua maioria, tem experimentado resultados positivos.

O agronegócio é um dos protagonistas da economia brasileira e muito da sua força vem da soja. A soja está super presente no nosso dia-a-dia desde até onde a gente nem imagina, como tinta para a impressão a base de soja, cosméticos, indústria farmacêutica e por aí em diante. Além dos alimentos como o clássico óleo de soja. Em 2023, virá do Agro uma importante contribuição para a economia brasileira, pois safra cheia puxa PIB Agro e PIB Agro representa cerca de 25% do PIB Nacional. Safra recorde significa produção fartura, um elemento fundamental para manter a oferta de produto e evitar escaladas de preços aos consumidor final como a provocada na última safra com a quebra de milhões de toneladas que repercutiu nos preços de alimentos. A safra recorde de soja dará fôlego para a economia.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.