Tempo seco e quente impacta safra nos Estados Unidos

Departamento de Agricultura divulgará nesta sexta-feira dados de oferta e demanda de grãos

Reprodução/Pixabay Plantação em Wisconsin, Estado norte-americano



O tempo seco e quente que atinge as lavouras dos Estados Unidos está impactando a qualidade da produção agrícola. Nesta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reportou piora nas condições do milho e da soja. Até o momento, 58% das lavouras de milho apresentam condição boa e excelente, abaixo do que era observado na mesma época do ano passado, quando o índice estava em 64%. No caso da soja, 59% das lavouras estão em boa e excelente condição, percentual levemente abaixo dos 60% observados em 2021. As condições climáticas vão definir o potencial produtivo da safra norte-americana. A Pátria Agronegócios diz que a previsão para os próximos 10 dias é de tempo seco e quente no coração do cinturão agrícola, área crucial para o resultado do país. Empresas de clima alertam para a chance de parte do Meio-Oeste receber um pouco de chuva nas próximas semanas, o que poderia diminuir o estresse das plantas.

A consultoria AgResource Brasil descarta safra recorde para os Estados Unidos e prevê produção inferior às estimativas do governo norte-americano. Para o milho, projeta 356 milhões de toneladas, 12 milhões abaixo da projeção do último relatório do Departamento de Agricultura. Para a soja, 120 milhões de toneladas podem ser colhidas, expectativa de 2 milhões abaixo do que o governo norte-americano está prevendo. Observar o andamento da safra dos Estados Unidos é um exercício de rotina para os agropecuaristas do Brasil. Isso porque os norte-americanos são nossos concorrentes no mercado global e qualquer frustração de safra por lá pode atrasar a retomada dos estoques mundiais e impactar a formação de preços também aqui. Hoje, sexta-feira, será divulgado o relatório de oferta e demanda de grãos com dados atualizados sobre a produção dos Estados Unidos e do mundo. Vamos acompanhar com atenção, afinal as cotações de commodities como soja, milho e trigo são formadas no mercado internacional e isso importa para nós, consumidores, pelo efeito na formação de preço de alimentos que encontramos aqui nos supermercados.

