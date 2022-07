Hora H do Agro e Kellen Severo ganham prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio

No ar há oito meses na Jovem Pan News, programa recebe reconhecimento em votação do portal Jornalistas & Cia

Reprodução/Jovem Pan News A jornalista Kellen Severo é âncora do programa Hora H do Agro



O programa Hora H do Agro estreou há oito meses na Jovem Pan News e já é reconhecido pela audiência como um dos mais admirados da imprensa do agronegócio. A atração foi a mais votada e recebeu o prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio na categoria “programa de rádio”. Mais de 220 profissionais e cerca de 330 veículos/programas foram indicados no processo de votação do Portal dos Jornalistas & Cia, que promoveu a premiação.

O Hora H do Agro é exibido nas manhãs de sábado e domingo na programação do Grupo Jovem Pan News. A jornalista Kellen Severo, apresentadora e editora-chefe do programa, também foi premiada como uma das profissionais mais admiradas da imprensa agro. Kellen atua há mais de uma década na cobertura de agronegócios e chegou à Jovem Pan em abril de 2021. É comentarista do Jornal da Manhã e âncora do Hora H do Agro.

“É com grande alegria que recebo esse reconhecimento. Os prêmios coroam a dedicação e entusiasmo com que fazemos nosso trabalho para melhor comunicar o agro do Brasil. Seguiremos firmes nesse propósito. Obrigada a todo time que está comigo nessa missão”, destacou. Neste ano, o prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio registrou recorde de votação. No primeiro turno da disputa, os eleitores indicaram livremente jornalistas e veículos. Já na segunda fase, era permitido a votação de até cinco nomes para as nove categorias disputadas.