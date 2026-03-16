Luz do sol é o melhor desinfetante: por que dados abertos assustam corruptos

Na economia e na política, informação é poder

Freepik Jornalismo de dados



O Brasil sofre de uma doença crônica que não apenas corrói nossa confiança, mas drena nossos bolsos: a corrupção. Contudo, uma das ferramentas mais letais para combatê-la é técnica, silenciosa e profundamente democrática: a abertura radical de dados públicos. Em um país que afundou para a 107ª posição no Índice de Percepção da Corrupção (o pior resultado da nossa história), precisamos parar de tratar a transparência como favor burocrático e encará-la como a mais eficiente arma de defesa do cidadão.

Na economia e na política, informação é poder. Quando o Estado oculta como gasta, detém um monopólio injusto sobre a verdade. Há séculos os liberais alertam que, para o indivíduo ser livre, o poder estatal deve ser limitado e vigiado. Dados abertos são a ferramenta moderna para essa vigilância. Eles rompem a assimetria de informação entre o pagador de impostos e o burocrata, permitindo que a sociedade civil fiscalize cada centavo.

Não se trata de teoria utópica, mas de evidência empírica. A Operação Serenata de Amor, uma iniciativa cívica, desenvolveu a “Rosie”, uma inteligência artificial que audita gastos da cota parlamentar. Sem viés ideológico, a robô identificou milhares de suspeitas e gerou denúncias que levaram parlamentares a devolver dinheiro público voluntariamente pelo simples medo do constrangimento. O custo para a sociedade? Mínimo. O retorno à moralidade pública? Imensurável.

A corrupção prospera na papelada, no carimbo e em sistemas que não dialogam entre si. Em São Paulo, a gestão Tarcísio de Freitas acerta ao atacar esse “estado analógico”. A criação da Controladoria Geral do Estado (CGE) e o programa “Radar Anticorrupção”, com mais de 80 medidas preventivas, demonstram que modernização administrativa é saneamento moral. Digitalizar a folha de pagamento e centralizar o RH não são apenas medidas de eficiência; são travas sistêmicas contra funcionários fantasmas e desvios.

Mas não basta despejar PDFs ilegíveis em um site e chamar de transparência. Precisamos de dados machine-readable (legíveis por máquina), padronizados e acessíveis via API. A transparência real permite que um programador no interior do Maranhão cruze dados de licitações com o quadro societário de empresas e detecte fraudes que um auditor em Brasília jamais veria. Isso é descentralizar o poder de fiscalização. É dar ao mercado e à sociedade as ferramentas para sua autodefesa.

A defesa dos dados abertos deve ser tão natural para nós quanto a defesa da propriedade privada ou da liberdade de expressão. É a aplicação do princípio de que o governo serve ao povo, e não o contrário. Se o Estado é financiado compulsoriamente pelo nosso trabalho, temos o direito moral absoluto de rastrear o destino de cada centavo em tempo real.

Leis sozinhas não mudam culturas, mas mecanismos mudam incentivos. Ao implementarmos sistemas que tornam a corrupção difícil de esconder e fácil de detectar, alteramos a matriz de risco do agente público. Para 2026, o desafio é eleger representantes que entendam que a tecnologia não é acessório, mas o alicerce de uma nova ética pública. Menos discursos inflamados no plenário, mais APIs abertas na nuvem.

Sobre a autora

Monica Rosenberg é advogada (USP), especialista pela International Anti-Corruption Academy em Viena, comentarista na Jovem Pan e Líder Livres.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.