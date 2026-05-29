Polícia pede acesso a dados financeiros de produtora ligada ao filme Dark Horse

Investigação apura possível desvio de recursos de contrato de R$ 108 milhões do programa Wi-Fi Livre SP, em São Paulo

Dark Horse



A Polícia Civil de São Paulo solicitou à Justiça acesso a relatórios financeiros e comunicações de operações consideradas suspeitas envolvendo Karina Ferreira da Gama, responsável pela produtora ligada ao filme Dark Horse. A medida integra um inquérito que investiga possíveis irregularidades em um contrato de R$ 108 milhões firmado entre o Instituto Conhecer Brasil e a Prefeitura de São Paulo para a implantação de serviços de internet gratuita por meio do programa Wi-Fi Livre SP.

Segundo os investigadores, o objetivo é identificar eventuais movimentações financeiras atípicas e verificar a existência de possível confusão patrimonial entre o instituto e a produtora responsável pelo longa-metragem. A polícia também apura a hipótese de que recursos públicos vinculados ao contrato possam ter sido utilizados em atividades relacionadas à produção cinematográfica.

O pedido está sob análise da Vara Regional de Garantias do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até o momento, não há decisão autorizando o acesso aos dados nem conclusão sobre a existência de irregularidades.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que não identificou irregularidades na execução dos serviços prestados pelo Instituto Conhecer Brasil até o momento. A administração municipal acrescentou que adotará as medidas cabíveis caso eventuais problemas sejam constatados.

Karina Ferreira da Gama não se manifestou sobre o pedido de acesso aos dados financeiros. Em relação ao contrato firmado com a Prefeitura de São Paulo, no entanto, afirmou que o processo ocorreu de forma regular e que não há qualquer ligação entre os recursos destinados ao programa Wi-Fi Livre SP e a produção do filme Dark Horse.

A investigação é acompanhada também pelo Ministério Público e busca esclarecer a destinação dos recursos públicos vinculados ao programa de conectividade na capital paulista.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.