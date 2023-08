Bolsonaro, Lula, Xuxa, Marlene: o tititi no almoço do Dia dos Pais

O filho descompensado: ‘Ouvi dizer que Lula está trocando os ministro ‘tudo’; a empregada: ‘Gente, cês viram Xuxa e Marlene batendo boca?’; aí vem o tiozão: ‘Vamos acelerar que hoje tem jogo do timão”; e assim vai

Rawpixel/Freepik Familiares reunidos durante refeição; Dia dos Pais é prato cheio para conversas e tititis entre a família



Eu não sei o que você vai dar para o seu pai neste domingo. Tão pouco sei o cardápio do almoço. Mas certeza que vai aparecer lá na sua casa a turminha que adora um tititi. Começa assim: “E o Bolsonaro, hein, será que volta?”. E um outro: “Volta não. Para véio”. “Claro que volta. E vai voltar mais forte!”, diz outro. E o filho mais descompensado: “Ouvi dizer que o Lula está trocando os ministro ‘tudo'”. “Tá nada. Isso é coisa da Janja. Se depender dela, ela senta na cadeira dele, né mêzz” (lá em Minas). “Ah! E o Centrão que quer tudo para eles.” “Dá dinheiro que eles ficam quietinho.” “Mas já não deram?” “Deram, mas querem mais.” Aí o cunhado: “O Centrão podia ser candidato nas próximas eleições, certeza que ele ganha!”.

“Mudando de assunto, e a Marlene e a Xuxa, hein?!” A matriarca fala: “Será que elas estão brigando mesmo ou estão fingindo só para vender o DVD da Xuxa?”. “Sei não, acho que elas voltaram.” “Voltaram como? A namorar?” “Não, está louca”, diz a prima. “A parceria delas! Este povo é tudo doido.” Aí vem a empregada e se mete na conversa: “Gente, cês viram as duas batendo boca no teatro? Como elas envelheceram.” “Posso ser sincera? Estão muito parecidas…hehehe! Aliás, acho que no Criança Esperança devia ser Angélica, Xuxa, Eliana e Marlene.” “E o Seu Didi?! Tadinho, tiraram ele.” “Essa Globo não tem jeito. Agora estão desaparecendo com os mais velhos. Vocês não viram? Até a Ana Maria Braga falou que vai embora.” “Será? Ô Yarinha, você não sabe o que está falando. A Ana Maria não aguenta mais levantar tão cedo.” “E eu que levanto às 4h todo dia para chegar aqui às 7h. Vida de pobre é a minha.” Aí aparece a avó: “Gente, vamos parar de conversa fiada e vamos comer. O almoço está servido! Chega de tititi!”. Aí surge o tiozão: “Vamos acelerar que hoje tem jogo do timão daqui a pouco”. Opa, um palmeirense na família: “Cara, e o Luan no motel, hein!”. “Ô palhaço, e ôceis que não têm mundial.” Aí alguém grita: “Vamos parar com isso. Afinal, hoje é Dia dos Pais!”.

