Também sou filho do Gugu!

Está todo mundo atrás da grana do apresentador Augusto Liberato, que morreu em 2019; herança é avaliada em R$ 1 bilhão

Reprodução/Instagram Gugu Liberato em foto ao lado de Rose Miriam e dos filhos durante viagem a Portugal em 2019



Já sei: todo mundo via no apresentador Gugu Liberato um domingo cheio de atrações. Desde a Banheira do Gugu às disputas dos casais para decifrar joguinhos de palavras. Meu Deus, não mudou absolutamente nada. O Luciano Hulk usa a mesma fórmula hoje no seu programa de domingo. Acho que o povo não consegue viver sem este clichê! Melhor, o domingo do brasileiro ama clichês. Gugu agitava as tardes de domingo enchendo o programa de “quase famosos” e uma plateia que pulava e dançava quando o apresentador anunciava uma atração. Geralmente tudo “orquestrado por Liminha” seu fiel escudeiro, que dava o tom da galera.

Bem, a história parecia que ia continuar assim. Até que um dia o Gugu caiu. Aí, o show da vida do Gugu mudou. Em primeiro plano, uma mulher que é a mãe dos filhos do Gugu. Uma outra, mãe do Gugu, que não gosta da “nora”. Depois um chef de cozinha que diz ser o companheiro eterno do ex-queridinho do Silvio Santos. E uma herança de R$ 1 bilhão. Ah! Surge um testamento, e, quando ele é aberto, pasmem: nada para a Rose Miriam. É isso mesmo, nem um centavo para alguém que conviveu com ele por mais de 20 anos.

O que custava o Gugu deixar pelo menos o dinheiro do ônibus? Ou mesmo um sabonete. É, aquele da banheira! Bem, e, quando o assunto é dinheiro, está todo mundo atrás da grana do Gugu. Nossa, apareceu mais um filho de 48 anos que diz só querer provar que é filho do apresentador. Segundo ele: “Não estou nem aí para a herança”! Tá bom, viu?! Eu acho que vai aparecer mais gente. Tenho uma sugestão: um reality show com o título: “Quem quer ganhar R$ 1 bilhão?”. Quem perder fica com o Pintinho Amarelinho. Primeira pergunta do reality: Palavra com cinco letras que começa com a letra F e termina com a letra U quando tudo dá errado. Aí, um grita lá atrás: “Ei gente, também sou filho do Gugu”. Nãoooo!!!! Mais um??? Chama os comerciais, pelo amor de Deus! Valendoooo…

