Villa: Ministro da Saúde age de forma irresponsável quanto ao coronavírus

Há pacientes com sintomas da doença em Curitiba, Belo Horizonte e em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul



O Brasil tem 3 casos suspeitos de coronavírus. Há pacientes com sintomas da doença em Curitiba, Belo Horizonte e em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

“Nós já comentamos diversas vezes aqui. É a ineficácia do ministro da Saúde em sua responsabilidade. O Brasil já devia ter tomado providencias a muito tempo. Quantas pessoas não vieram da China ou de regiões que já foram atingidas? O ministro da Saúde agiu de forma irresponsável, não sabe o que fazer.

Ele está tomando agora as providencias depois que a porteira foi arrombada. Vamos rezar para que o vírus não tenha chegado aqui — há suspeitas que estão sendo analisadas. Mas a incompetência do ministro da Saúde é o ápice. Ele não é o único incompetente ali, mas está concorrendo pela medalha de ouro.”