Villa: Se mexer em ministério de Moro, Governo gera crise desnecessária

". O Governo está comprando uma crise que não era necessária", analisa Villa sobre Moro



Uma possível divisão de ministérios pode fazer Sergio Moro deixar o governo. Segundo o “Estadão” e “O Globo”, o ministro já falou com aliados que pode sair do Planalto caso Bolsonaro decida separar as áreas da Justiça e da Segurança Pública.

“Para que fazer isso? Em termos administrativos vai melhorar? Não, está na mão de alguém que domina o assunto. Vai comprar uma crise política, que fico pensando, para que? Só porque Moro poderá ser candidato em 2022? Está tão longe, três, dois anos, são uma eternidade politicamente. O Governo está comprando uma crise que não era necessária”, analisa Villa.

“Moro vai ficar muito enfraquecido e deve pedir o boné. Acho que ele vai esperar um pouco, saber o momento de sair, caso realmente aconteça. É uma coisa boba, desnecessária.”

Confira o comentário completo: