Villa: Temos um ministro da Educação que é incapaz

Antônio Cruz/Agência Brasil O MEC já admitiu falhas na apuração das provas do segundo dia, mas prometeu uma resposta rápida



Inep apura problemas na correção do primeiro dia do Enem. O MEC já admitiu falhas na apuração das provas do segundo dia, mas prometeu uma resposta rápida — além de manter a abertura do Sisu para a próxima terça-feira.

“É aquilo que já tínhamos falado sobre o MEC. Não é nenhuma perseguição, mas temos um ministro que é incapaz. Um ministro que não consegue nem escrever em português, tem problemas de ortografia. Ele gosta de brincar com guarda-chuva, gravar vídeos. Mas administrar bem o MEC, não.”

“Ele tinha dito que o Enem foi um sucesso, mas é mentira. É necessário apurar porque o Enem decide a vida de milhões de jovens e famílias. Isso é importantíssimo. O governo agora precisa apurar e corrigir os erros cometidos rapidamente para não prejudicar ainda mais os que estão tão tensos para escolher uma profissão.”