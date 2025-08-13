Entidades cobram Brasil na OTCA e Marina alerta para “Serra Pelada do petróleo”
Manifesto pede fim da expansão de combustíveis fósseis na Amazônia, enquanto ministra defende estudos amplos antes de exploração na margem equatorial
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Lula Marques/ Agência BrasilPrevista para 24/08, a Avaliação Pré-Operacional na Foz do Amazonas é o passo final antes da licença; simulação será fiscalizada pelo Ibama
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.