Entidades cobram Brasil na OTCA e Marina alerta para “Serra Pelada do petróleo”

Manifesto pede fim da expansão de combustíveis fósseis na Amazônia, enquanto ministra defende estudos amplos antes de exploração na margem equatorial

  • Por Patrícia Costa
  • 13/08/2025 20h16
Lula Marques/ Agência Brasil Daniele Zaneti, gerente de sustentabilidade da Petrobras fala durante audiência pública na Câmara para debater a possibilidade de explorar petróleo e gás na foz do Rio Amazonas Prevista para 24/08, a Avaliação Pré-Operacional na Foz do Amazonas é o passo final antes da licença; simulação será fiscalizada pelo Ibama

