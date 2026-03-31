Enquanto o clima bate recordes, corrida por minerais críticos e interesses econômicos freiam a transição energética

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O planeta aquece; o mundo disputa poder



A Organização das Nações Unidas já confirmou: a última década foi a mais quente da história. A Organização Meteorológica Mundial reforça: os recordes continuam sendo batidos. O planeta aquece — de forma contínua, mensurável e acelerada. Mas o dado já não muda o comportamento. O que deveria ter provocado uma inflexão global virou apenas mais um indicador acompanhado por relatórios e conferências. A crise climática deixou de ser um alerta. E passou a ser um cenário administrado. Porque, no fundo, o debate nunca foi apenas ambiental. Sempre foi sobre poder.

A chamada transição energética expõe isso com clareza. Ela avança, mas não rompe. Cresce, mas não substitui. O mundo amplia o uso de energia limpa, mas mantém a estrutura que sustenta as emissões. E, no centro dessa transição, surge uma nova disputa. Minerais críticos como lítio, cobalto e terras raras — essenciais para baterias, eletrificação e energia renovável — se tornaram ativos estratégicos. Não apenas para a descarbonização, mas para influência econômica, domínio tecnológico e segurança nacional.

O resultado é direto: a solução também virou objeto de competição. Países disputam acesso, garantem reservas, reorganizam cadeias produtivas. E, nesse movimento, a lógica ambiental perde prioridade diante da lógica geopolítica. O clima entra no jogo — mas não dita as regras. De um lado, economias que concentram tecnologia e capacidade de investimento. Do outro, países que concentram recursos naturais e territórios estratégicos. No meio, uma negociação permanente que mistura transição energética, segurança e interesses econômicos.

Não se trata de falta de informação. Nem de ausência de soluções. Trata-se de escolha. Porque enfrentar a crise climática na escala necessária implica mexer na base da economia global. Implica redistribuir recursos, rever cadeias produtivas e alterar posições de poder. E isso não acontece sem resistência. Por isso o avanço é parcial. Controlado. E, muitas vezes, insuficiente.

Enquanto isso, o clima segue seu próprio ritmo. Eventos extremos se intensificam, impactos econômicos se ampliam e o custo da inação deixa de ser projetado para o futuro. Ele já está incorporado no presente. A contradição é clara. O planeta aquece. A natureza não reconhece acordos nem interesses. Ela responde. Mas o mundo negocia. E, nessa equação, a transição avança — até onde o poder permite.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.