Lula transformou Araraquara na capital política do país

Houve época em que Paulo Maluf propôs transferir a capital de São Paulo para Araraquara. Como a cidade fica exatamente no centro do Estado, esse processo de descentralização poderia turbinar ainda mais a locomotiva do país. As propostas não passaram dos estudos e das conversas. Parece, entretanto, que o folclórico político já previa uma face protagonista para ela. Nem precisou, pois, como veremos a seguir, mesmo sem ter se transformado na capital, o clarão dos raios araraquarenses conseguem chegar a todos os cantos do país. A intervenção federal decretada por Lula na semana passada foi um dos fatos mais impactantes no Brasil depois da tomada do poder pelos militares na década de 1960. Com a prisão de grande número de manifestantes, talvez os acontecimentos atuais até superem os episódios daquela época.

Você conhece Araraquara? É uma cidade simpática, acolhedora e pacata. É um lugar quente. Tanto assim que ficou conhecida como a “Morada do Sol”. Por abrigar boas universidades, é frequentada por estudantes de todo o país. Além dos jovens que moram ali por um período da sua vida apenas para estudar, há também executivos que atuam em empresas como Embraer, instalada na vizinha Gavião Peixoto, e na tradicional fábrica de meias Lupo. Há ainda os remanescentes das antigas oficinas da estrada de ferro. Convive, portanto, gente de todas as idades.

Uma curiosidade. Um amigo, que havia ido à cidade por questões profissionais, me ligou certa noite por volta das 20h entre surpreso e indignado: “Você disse que era uma cidade interessante, mas isso aqui parece um cemitério, não tem ninguém na rua”. Eu disse para ele voltar para o hotel, que descansasse um pouco e saísse depois das 22h. Mais tarde ele me ligou ainda mais surpreso, dizendo que realmente as pessoas lotavam os bares para tomar cerveja bem mais tarde.

Assim que você sai da rodovia Washington Luís e chega às ruas de entrada, já é envolvido por um forte aroma de laranja. Delicioso para uns, enjoativo para outros, mas sempre uma marca característica da cidade. É que ali está a Cutrale, uma das maiores produtoras de sucos de laranja do mundo. É também a terra do acadêmico Ignácio de Loyola Brandão.

Por ironia do destino, Araraquara, tão tranquila na sua aparência, nos últimos anos protagonizou importantes acontecimentos políticos do país. Para não irmos tão longe, todos nos lembramos dos “Hackers de Araraquara”. Quatro jovens que invadiram criminosamente telefones celulares de autoridades como os então ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes. Foram presos, mas o fato balançou Brasília e mudou o curso da história política do país. Principalmente porque as notícias vazadas, que ficaram conhecidas como “Vaza Jato” acabaram por enfraquecer a imagem “intocável” do ex-juiz Sérgio Moro. Daqui a décadas os livros ainda falarão desse assunto.

Outros capítulos seriam escritos. No domingo, dia 8, Lula estava em Araraquara. Depois de dias muito chuvosos, apareceram grandes crateras em algumas avenidas, provocando a morte de muitas pessoas. O presidente foi lá para verificar de perto o que havia ocorrido e dar apoio ao seu amigo e prefeito, Edinho Silva. Lembrando que o chefe do Executivo local já teve papel relevante no cenário político brasileiro. Foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e está no seu quarto mandato eletivo.

Coincidentemente, no dia em que Lula visitava a cidade, estourou a invasão dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e sede do STF (Supremo Tribunal Federal). Com o intuito de resolver rapidamente o grave problema, o presidente montou às pressas um gabinete de crise e decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Ou seja, durante um dos episódios mais agudos da história do nosso país, Araraquara se transformou no centro político da nação, com repercussão em todo o mundo. Foi ali mesmo na cidade que Lula leu a íntegra do decreto, com transmissão por todos os meios de comunicação. Assim tem sido. De vez em quando, acontecimentos de grandes proporções escolhem como palco e cenário a Morada do Sol. Por um ou outro motivo, a cidade vai participando das páginas da história brasileira. Tão quietinha, com sua população cuidando da sua vida, mas, ao mesmo tempo, o destino insistindo em colocá-la sob os holofotes. Siga pelo Instagram: @polito

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.