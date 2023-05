Chamada de ‘esposa do dono’ pela mídia, Daniela Albuquerque responde: ‘Hoje brinco que ele é meu marido’

Em entrevista exclusiva à coluna, apresentadora da RedeTV! declara que nunca se incomodou com tratamento da imprensa e que trilha seu caminho mudando o cenário dia a dia

Divulgação/Juliana Soriani Daniela Albuquerque se divide entre ser mãe, atriz, mulher e apresentadora



Quem conhece Daniela Albuquerque nos bastidores percebe que a simplicidade é tão marcante quanto a beleza da menina nascida em Mato Grosso do Sul, mais especificamente na cidade de Dourados. Ela confessa que ainda mantém tradições enraizadas sempre que pode, fazendo malabarismos para colher fruta do pé ou pisar na terra descalça contemplando o pôr do Sol, diante da rotina atribulada que se divide entre ser mãe, atriz, mulher e apresentadora, tudo junto e misturado. Em um bate-papo exclusivo para a coluna, a morena falou sobre realização profissional e assuntos polêmicos, como o fato da imprensa sempre a tratar como esposa de Amilcare Dallevo, um dos donos da RedeTV!. “Hoje isso já mudou bastante! Acho até natural que antes as pessoas se referissem a mim como esposa dele. Ele já era conhecido e é uma referência no mercado, sempre será. Mas, atualmente, o público e as pessoas se referem a mim reconhecendo meus trabalhos, minhas conquistas, e isso é gratificante. Muitas vezes eu brinco que agora ele é que meu marido rssss”, diverte-se.

No comando do programa semanal “Sensacional” há oito anos, a artista vem ganhando destaque ao entrevistar famosos e emocionar com matérias externas que tocam o coração. “Nossa equipe sempre faz uma intensa pesquisa sobre os convidados antes da gravação e isso me oferece uma bagagem ampla para abordar diversos assuntos. Uma entrevista que foi um pouco tensa, só de início, e que depois ficou incrível, foi com a Lucélia Santos. Ela é bem reservada, mas durante nosso papo foi se soltando e acabou sendo maravilhosa. Uma atriz e uma mulher de fibra que admiro”, lembra. Como boa comunicadora, ela revela que o sonho de consumo como entrevista seria estar com Silvio Santos para uma conversa franca e animada. E me diz qual mortal formado em jornalismo não gostaria disso, não é mesmo? Hahaha.

Desde cedo, a veia empreendedora era saliente, já que, adolescente, iniciou a carreira como modelo e começou a trabalhar organizando concursos e desfiles entre as colegas de escola. “Aprendi o valor do trabalho desde muito cedo quando vi minha mãe viúva tomando as rédeas da família e criando a mim e meus dois irmãos com muita garra e dedicação. Assim, acabei me mudando para Presidente Prudente, interior de São Paulo, para ingressar na faculdade de direito, trabalhando como gerente de uma loja”, revela. Então, ela nunca mais parou. Graduou-se em jornalismo e é formada em teatro pela escola Célia Helena. A carreira artística começou na RedeTV!, estagiando na produção do extinto “Bom Dia Mulher”, onde seu talento foi descoberto pela diretora, Mônica Pimentel, que a convidou para apresentar o “Dr. Hollywood”, um dos líderes de audiência da emissora. Daniela também apresentou um grande sucesso da emissora, o programa “Sob Medida”.

A mãe de Alice e Antonella busca passar o exemplo de esforço que a avó ensinou, mantendo disciplina na rotina, mas, principalmente, dando valor ao aprendizado de vida. “Passei por diversas etapas na TV e aprendi muito. Trabalhei nos bastidores, fiz programa ao vivo, reportagens, programas externos, estúdio e acho fundamental esse aprendizado. Hoje nossa equipe é enxuta e muito parceira. É fundamental porque fazemos tudo com muito amor, e isso ultrapassa distâncias, nos aproxima do público, toca o coração e torna real o entretenimento.” A apresentadora que está há 19 anos ao lado de Amilcare, lembra com humor de como eles se conheceram e se apaixonaram. “Tínhamos amigos em comum e nos sentamos na mesma mesa para almoçar: destino! Nesse dia, descobri que tinha ligado num sorteio de TV para ganhar um carro, e ganhei. Era de uma promoção que a empresa dele fazia. O almoço terminou por volta das 17h e, no mesmo dia, mais tarde, estávamos saindo para jantar. Fomos nos conhecendo, nos aproximando, nos apaixonando”, declara. É claro que eu não poderia perder a oportunidade de perguntar sobre outra polêmica: a diferença de idade. “Idade realmente é um número. Definitivamente não faz diferença alguma! A experiência de vida dele me enriquece e nossa troca é rica! Muito se questionou sobre isso, mas o tempo mostrou que no amor verdadeiro essa diferença não existe.”

Também escritora, Daniela lançou em 2019 seu primeiro livro, “Dani e Elas”, sobre a experiência de ser mãe e com dicas para futuras mamães. Em 2021, rodou o longa “Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos”, com direção de Osnei de Lima. Acaba de lançar seu segundo livro: “1982, Um Olhar Sobre Minha Essência”. Pensamentos, sentimentos e histórias de vida. Quanto a questionamos sobre projetos e sonhos futuros, ela tem resposta na ponta da língua, em uma construção quase cirúrgica: “Vou rodar a segunda parte do longa ‘Barão Hirsch’ fazendo a mesma personagem da primeira fase, Sara, só que agora com 70 anos e já lendo um outro roteiro incrível que me foi apresentado e que fiquei apaixonada! Mas ainda não posso falar. Talvez algumas participações em outras produções de cinema e teatro, que dependem das datas e sempre pensando em novidades para o meu programa”. Para finalizar, a questionamos sobre a diferença daquela menina nascida fora da capital, que iniciou o curso de direito para a apresentadora formada em jornalismo e atriz e apresentadora reconhecida hoje nacionalmente. “É engraçado o porquê da menina que começou a cursar direito para a jornalista e atriz formada pela escola Célia Helena há muitas diferenças, mas, ao mesmo tempo, nenhuma. A vida nos permite aprendizados, lições e, com isso, mudanças em nosso modo de agir, pensar e até mesmo de encarar alguns fatos. Isso tudo faz parte do nosso crescimento, mas minha essência é da menina sul-mato-grossense. Gosto das coisas simples, de pegar fruta no pé, de ficar horas papeando com os amigos e da paz do interior… Minha alma nunca vai deixar de ser daquela menina sonhadora.”

