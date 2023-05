Confira 5 dicas de presentes exclusivos para 5 tipos de mãe

De mapa astral terapêutico a personal organizer do quarto, confira dicas especiais para mães antenas, sofisticadas e vaidosas

Freepik Dia das Mães requer uma atenção especial na hora de escolher o presente



Dia das Mães e é sempre aquele mistério: como surpreender sua rainha? Primeiro que, como mãe, tenho que afirmar que todos os dias é possível demonstrar carinho por quem te deu a vida, certo? Segundo: fiquei aqui imaginando como verdadeiramente surpreender essa pessoa tão especial, por isso selecionei 5 experiências de presente para 5 tipos de mãe com um detalhe importante: conheço todos os serviços aqui descritos e posso afirmar que você vai realmente superar as expectativas e virar assunto no grupo de mensagens da família, desta vez sendo elogiado ou elogiada, tá?

Mãe antenada

Para aquela que ama horóscopo ou sempre busca respostas nos acontecimentos, o Mapa Astral Terapêutico é uma experiência inesquecível. “Sabe aquela pessoa que se doou a vida toda ou descobriu que o relacionamento deu ou não deu certo depois de anos e não sabe exatamente o motivo? O mapa mostra onde isso começou e indica os caminhos para resolver. Esse documento não serve para que você aprenda sobre os signos e aspectos, mas objetiva entender quem você é, para onde tem que ir e qual é o caminho mais curto para a sua autorrealização. Repito nos atendimentos que nós nascemos pedra bruta e para brilhar é preciso lapidar. É isso o que o mapa astral terapêutico proporciona”, explica Fernanda Palhares, terapeuta e astróloga. Funciona assim: você passa nome completo, data, cidade e horário de nascimento da pessoa e é marcado um horário online para descrição do mapa astral, com arquivo PDF do mapa e todas as orientações dadas em consulta de uma hora com a terapeuta. A partir dos dados passados, ela agenda o retorno em normalmente 48 horas. O mapa custa R$ 440.

Mãe moderna

Esse mimo é especialmente selecionado para a mulher que nunca tem tempo para nada e ama uma tecnologia. Ah, essa sugestão serve também para a mãe que é medrosa com relação a procedimentos de beleza. Que tal uma depilação a laser eficaz e comprovada? Nada de ficar indo muitas vezes na clínica para depilar a mesma área e não ter resultados. “Trabalho há 9 anos com depilação a laser e me especializei no nicho de depilação com resultado em poucas sessões. Com método praticamente indolor, flexibilizo a potência do laser, proporcionando eficácia em poucas sessões com conforto e segurança, já que uso a Crystal 3D Body Helth que tem ponteira com tecnologia CryoCooling, que resfria em até menos cinco graus a região imediatamente após o disparo”, detalha Karoline Souza, fundadora da Di Vitalle Estética. Sou prova viva de que em no máximo 5 sessões é possível ter a virilha lisinha (sendo uma a cada 30 dias) por R$ 499. Os benefícios? Economia de tempo e dinheiro, com pele mais lisa e macia.

Mãe sistemática

Conhecida como a organizadora de rotinas, almoços e afins, é aquela que se preocupa com tudo e todos, mas adora um ambiente aconchegante, limpo e otimizado. Já pensou no sorriso dela ao ser presenteada com uma experiência com Personal Organizer para o quarto dela? Isso inclui o fatídico e indecifrável guarda-roupa, viu? “Nós mães temos a tendência a sempre pensar no bem-estar da família e, com isso, acabamos esquecendo de nós mesmas. Muitas vezes chegamos exaustas no quarto, ansiosas por uma noite de sono e nos deixamos para depois. Pensando nisso, o ambiente da casa mais importante para uma mãe depois da cozinha onde ela prepara o alimento para seus familiares deveria ser o quarto onde ela descansa. Manter o quarto organizado e esteticamente agradável é essencial. O quarto é o nosso santuário: criar um quarto bonito, essencial, tranquilo e organizado faz bem para a saúde e qualidade de vida”, ressalta Andrezza Pires, diretora da DrePires Organiza. A empresa organiza um cômodo como o quarto da rainha por R$ 1300 catalogando pertences, arrumando o armário de maneira funcional e prática, com etiquetas e organizadores que facilitam a rotina do dia a dia e tornando o espaço único.

Mãe fashion

Quero falar da mãe fashion que é mais do que ligada em moda: ela quer e defende que o que usa geralmente deve carregar um significado e adora praticidade, ao mesmo tempo que é espiritualizada. Sim, acabei de praticamente me descrever um pouco e por isso essa dica: que tal um acessório feito exclusivamente para a sua mãe, que ela pode usar por anos e anos? “As pedras naturais são canais muito potentes de energia, atuando diretamente no nosso campo vibracional, trazendo benefícios para a nossa saúde de forma integral. Cada pedra possui propriedades específicas, e direcionar a energia das pedras para cada necessidade potencializa muito esses benefícios. Há 25 anos trabalho confeccionando pulseiras, japamalas e gargantilhas e colares especiais, de acordo com a personalidade e necessidade de cada cliente”, conta Gisele Formiga, idealizadora da BiGiteria. A artesã mescla técnicas e materiais (alguns podem ser banhados a ouro, por exemplo) de acordo com o objetivo de cada mulher. É possível encomendar uma japamala personalizada por R$ 285 ou uma gargantilha por R$ 115.

Mãe vaidosa

É claro que não poderia faltar um tratamento especial para os cabelos, mas, para estar na coluna, é preciso ter um diferencial. Sua mãe vai se sentir diva ao agendar essa transformação com um beauty artist de verdade, que inclui lavagem, hidratação, escova e um make básico no final. “Há anos atuando em beleza ofereço um espaço que cuida também da saúde mental da cliente, proporcionando um antes e depois pensado nos mínimos detalhes. Recebemos a mamãe com uma experiência de aromaterapia e capuccino de receita secreta. Depois disso, ela é acomodada em um lavatório exclusivo para ter os fios lavados pela Ducha Mineralizadora Pure Shower: essa água age no couro cabeludo e faz parte do tratamento de terapia capilar, enriquecido com produtos de hidratação com direito a massagem e momento relax com tapa-olhos e, mais uma vez, aromaterapia em ação”, descreve o terapeuta capilar, colorista e maquiador Claus Pita, que atende em espaço próprio no bairro de Pinheiros na capital paulista. Esse pacote com os quatro serviços custa R$ 420, sendo que o espaço só atende com horário marcado (mais exclusivo que isso, impossível, né?).

