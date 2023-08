Conheça a cientista que criou técnica Hertz, escreveu oito best-sellers e alcançou o sucesso com ações que existem dentro de nós

Em entrevista exclusiva, Elainne Ourives ensina cinco dicas para ativar a prosperidade e fala dos erros que não podemos cometer

Que o pensamento positivo faz milagres, a gente já sabe, mas a história de vida da nossa entrevistada de hoje elucida muito sobre essa teoria. Elainne Ourives é neurocientista, treinadora mental, mestre em cocriação, doutora em psicanálise e criadora da técnica Hertz, mestre da atração e Ho‘oponopono. Há mais de 26 anos a palestrante usa técnicas de reprogramação mental e vibracional e atua como pesquisadora em frequências emocionais e leis de atração. Eleita a mulher empreendedora do ano em 2022, pela Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, ela é autora de mais de 200 livros digitais publicados em sua plataforma de conteúdo pago e gratuito — sendo oito best-sellers —, e os números não param de impressionar. Atualmente, são mais de 200 mil alunos inscritos em seus cursos digitais e presenciais, além executar 100 mil provas sociais em 31 países. As comprovações de que suas técnicas funcionam estão documentadas e registradas em mais de 50 mil provas. As redes sociais somam mais de 2 milhões de seguidores e seus vídeos ultrapassaram 100 milhões de visualizações no YouTube em 2021.

Quis começar o texto falando sobre a importância do pensar e atrair e coloquei propositalmente parte da trajetória da neurocientista para que você realmente pare e leia este texto que, de alguma forma, tenho certeza que pode mudar sua vida (ou, pelo menos, algum pensamento para melhor). Eu vivenciei isso na pele durante vários cursos de autoconhecimento, e a metodologia de Elainne chamou minha atenção por sua agressividade, eficiência e posicionamento, principalmente, após tudo o que passamos com a Covid-19. Afinal, todos aprendemos e vivenciamos situações inesperadas que nos testam até hoje.

Como neurocientista, o que você enxerga que mudou após a pandemia?

As pessoas mudaram, automaticamente o mundo mudou. De que forma? Quando as pessoas passam a pensar, a sentir, a vibrar, a se comportar com medo, com insegurança, com falta de fé, com desesperança, com angústia, com ansiedade, automaticamente se instala o caos, o medo e a desordem. A frequência mudou já que a energia ficou negativa ao nosso redor.

É possível criar uma realidade completamente diferente da minha vida?

Somos dotados de poder, temos o livre arbítrio. Eu tenho a liberdade, o livre arbítrio de escolher se eu quero participar dessa entrevista, por exemplo. Então, automaticamente, o livre arbítrio me traz liberdade, poder e escolha.Significa que eu posso. Eu posso, é possível cocriar uma nova realidade, alterar a minha realidade e mudar a minha vida, mas para isso eu preciso ter consciência de que eu tenho esse poder e para que eu possa mudar e mudar a minha vida, o que eu preciso? Eu preciso de confiança, de segurança. Quando adquiro essas consciências, essas emoções, eu passo realmente a executar isso na minha vida e consigo mudar a realidade.

Como a pessoa que não está acostumada com o pensamento positivo pode mudar os seus hábitos?

Começa com a gratidão, independentemente de acreditar ou não, eu olho ao meu redor e eu digo obrigada pelo sol, obrigada pela chuva, obrigada pela minha respiração. O primeiro nível acontece quando eu agradeço porque passo a vibrar positivamente e a perceber pequenos prazeres. A gratidão já altera a frequência e, consequentemente, a energia.

Até que ponto pensar positivo fazer efetivamente interfere no meu financeiro?

Faz total diferença porque pensar positivo é vibrar alto. Pensar positivo é estar numa frequência de otimismo, uma frequência de confiança, de segurança, de coragem que estão altas, frequências de abundância.

Enumere 5 dicas para ser mais próximo próspero a partir das suas técnicas.

Primeiro, seja grato. Segundo, perdoe todas as pessoas, porque aquilo que eu sinto em relação a alguém com frequência me trava, me bloqueia, não me deixa seguir. Terceiro, esteja em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Em quarto lugar, pratique sua visualização milionária, visualize sua riqueza, com o carro e a casa dos sonhos, a viagem esperada e tudo mais que desejar. E em quinto lugar, pratique decretos verbais ou mentais durante o dia. Por exemplo, você pode repetir um decreto de ordem no universo: “Presença, presença divina, alma. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante”. Continue repetindo isso porque o poder das repetições é o que vale para nossa mente.

Quais são os 5 erros mais comuns que os empresários cometem?

O primeiro erro é o contrário: não ser grato. Em segundo lugar a armadilha de não ser positivo. Já, o terceiro erro é você não praticar a visualização, dando essa informação para o universo, porque, como já expliquei, temos que projetar, imaginar, tornar visível a maquete do que queremos para saber para onde estamos indo. Quando você não visualiza, é como se andasse em círculo sem poder se mover porque não existe um plano de ação, um mapa da ação, entende? A visualização é o mapa da ação de onde você está indo. O quarto erro praticado é guardar ressentimento, guardar ódio, o que resulta na falta do perdão e, principalmente, a falta do autoperdão. Então, quando eu guardo ressentimento dos meus pais, dos meus chefes, dos meus funcionários, enfim, de todas as pessoas que me magoaram, me feriram, aquele sentimento cria um bloqueio que acaba trancando meus negócios e a vida no geral. Por último, o quinto erro é não agir com coragem e com confiança em direção ao mapa dos sonhos. Então, automaticamente essas cinco dicas fazem com que eu permaneça paralisado, congelado, bloqueado no tempo, fazendo de tudo, me matando de trabalhar, mas sem conseguir sair do lugar, porque eu não consigo energia, frequência, direcionamento para conseguir sair do local onde eu estou. E isso é extremamente perigoso, cansativo e fatal.

Anotou? Aplique, use e abuse. Afinal, conhecimento nunca é demais! Comente, compartilhe e faça valer a pena, que a recompensa chega logo, logo!

