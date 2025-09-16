Consultora de moda ensina como jeans pode ser elegante

Peças atemporais são opções versáteis inclusive para as 40 mais

Tido como material predileto das gerações mais novas, o jeans passeia entre idades e é considerado peça coringa no armário de muitos. A convite da rede de lojas Marisa fui conhecer a nova coleção que traz releituras poderosas de looks que podem ser usados de maneira elegante, inclusive pelas quarenta mais. Em entrevista exclusiva a esta coluna, a consultora de moda Fernanda Zeemann, professora do Instituto Marangoni e especialista do My Fashion Blomme, aponta que o segredo está em apostar em composições equilibradas, que transformam o denim básico em produções versáteis.

De acordo com a especialista, na atualidade, o jeans continua inspirando estilistas e sendo revisitado por marcas constantemente, provando sua relevância para o mercado da moda e sendo usado em diferentes estilos, faixas etárias e ocasiões. Essa adaptabilidade, inclusive, é justamente o que lhe garante o status de destaque no closet.

Com o fim do inverno, o short jeans surge como nova aposta. “Em denim, ele domina a temporada: com a blusa de amarração frontal, o look equilibra utilitário e feminino, valorizando diferentes silhuetas”, aponta Fernanda, citando que o estilo total jeans, que foi ícone nos anos 2000, retorna em lavagens uniformes e combinações monocromáticas de shorts e blusas, agora revisitados com modernidade. Para completar o visual, a especialista indica acessórios discretos, como colares finos, brincos minimalistas e cintos de couro que ajudam a definir a cintura. Nos pés, ela sugere sandálias de tiras, mocassins ou tênis brancos, que vão garantir o equilíbrio e elegância. “O resultado é um look que reinventa o jeans básico, pronto para o dia a dia”, afirma ela.

Repaginado, ele promove combinações ousadas

Segundo a consultora de moda, a estação valoriza looks menos elaborados, mais práticos e que tragam o tom e a personalidade de quem usa. Nesse sentido, ela destaca: “O verão pede silhuetas relaxadas que combinam conforto e estilo sem esforço. O macacão jeans é perfeito para um look de trabalho com atitude, enquanto o vestido denim de um ombro só, com ar de boho contemporâneo, adiciona leveza e feminilidade à produção”.

Ao complementar o look, ela indica alguns acessórios que estão em alta na temporada, tais como: lenços na cabeça, bijous maximalistas, óculos oversized e bolsas pequenas e estruturadas. “O resultado é um look versátil, moderno e cheio de personalidade”. Para quem gosta de um visual mais estruturado, mesmo em uma estação mais amena, Fernanda Zeeman aconselha itens que se complementam, como a saia midi em formato de “A” e o top em jeans branco podem ser boas escolhas. “É um dos meus looks favoritos. O conjunto cria uma silhueta moderna, equilibrando estrutura e feminilidade com leveza”. Nos pés, sandálias de tiras ou tênis brancos mantêm o look contemporâneo e confortável. “Ao finalizar, pode escalar acessórios discretos, como brincos minimalistas e bolsas estruturadas, que conferem o toque final de sofisticação”, completa.

Sobreposição nunca sai de moda e a gente prova porque

Vamos falar de sobreposição? Muita gente é adepta da técnica e, com peças básicas, é possível obter produções elegantes para o cotidiano. A dica de Fernanda Zeemann é apostar especialmente em camisas, pois vão trazer a leveza para o look. “O combo de short jeans com camisa de sobreposição e t-shirt listrada se destaca como uma tendência versátil e estilosa. A sobreposição de peças em denim, especialmente com camisas, confere um toque moderno e descontraído ao visual. As listras adicionam um elemento clássico e atemporal, enquanto o short jeans proporciona conforto e praticidade e reflete a estética urbana da temporada”, avalia ela.

A jaqueta jeans, bem como o material, é um clássico da moda. Apesar de sua casualidade, é possível usá-la em diferentes eventos, basta pensar na composição do look. Para dar aquele toque de modernidade, mantendo a leveza, a especialista indica camisas brancas e estampas curingas. “Eleve o look com uma jaqueta jeans combinada a uma calça com aplicações e padrão geométrico, criando uma produção cheia de personalidade. Acrescente uma camisa por baixo para criar camadas e profundidade ao styling. O contraste entre texturas e detalhes gráficos confere dinamismo à silhueta”. Para finalizar a composição, ela aconselha tênis branco, brincos minimalistas e uma bolsa estruturada, que completam a produção. Se achar básico, dê toques de personalidade.

Modernidade em versões que combinadas, empregam estilo

Que o cropped é uma tendência, isso é incontestável. A questão é: porque não unir duas de uma vez só? Segundo Fernanda Zeemann, a peça bastante usada pelas novas gerações pode cair super bem com sobreposições e complementos em jeans. Basta ponderar: “Aposte na combinação de top jeans cropped com calça reta em dois tons e recortes, criando um look cheio de atitude e movimento. A produção equilibra casualidade e modernidade, refletindo a estética da temporada”. Nos pés, ela indica sandálias de tiras finas ou tênis brancos. Segundo Fernanda, elas “adicionam um toque contemporâneo” ao look. Para complementar, a orientação é: abuse nos acessórios, sejam eles brincos, óculos oversized com armações marcantes, bolsas estruturadas ou mini crossbody em tons vibrantes. “Vale até lenço no pescoço ou na bolsa!”.

A wide leg chegou com tudo, por isso, chega de aperto. O estilo da calça vem com proposta de trabalhar novas silhuetas sem perder o conforto. Para Fernanda Zeeman, a peça é uma ótima oportunidade para revolucionar os looks que você já tem no guarda-roupa. “Reinvente o look casual com uma calça wide leg cropped combinada a uma t-shirt branca básica. Adicione uma camisa jeans por cima, criando camadas que trazem profundidade ao styling. O corte curto da calça valoriza o tornozelo, destacando sandálias de tiras finas ou mules elegantes”.

Na hora de eleger os acessórios, a especialista afirma que é interessante escolher itens chamativos e que possam tornar a produção diferente, como: brincos geométricos ou de acrílico colorido, anéis finos, óculos de sol oversized com armações marcantes e bolsas estruturadas ou mini crossbody: “[Tudo isso irá conferir] personalidade, estilo urbano e um toque contemporâneo ao visual”.

