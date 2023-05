De Juliana Paes a Demi Moore, médica aprova (ou não) 5 truques de beleza das famosas para manter a pele linda

A pedido da coluna, dermatologista integrativa Flavia Maklouf analisou alguns segredos revelados pela mídia na rotina de celebridades

Reprodução/Instagram/@julianapaes/@demimoore As atrizes Juliana Paes e Demi Moore tomam seus cuidados para não deixar a pele envelhecer



Das receitinhas da vovó (quando o assunto é beleza) às técnicas mais avançadas em consultório, uma coisa é certa: mulheres vivem em busca de dicas e da juventude, é claro. No quesito pele, a hidratação, o viço e a uniformidade imperam e seguem ao lado do desejo de camuflar rugas e outros problemas. “Ter um visual bonito hoje não depende somente dos procedimentos aplicados em consultório já que, com a correria do dia a dia, o estresse, a poluição e a falta de cuidados como boa alimentação e sono regenerador podem reverberar na pele via alterações visíveis ou não. É necessário enxergar a paciente como um todo em busca do melhor tratamento para um resultado eficiente e duradouro, já que nossa pele muda dependendo da fase da vida em que estamos e, consequentemente, das escolhas que fazemos”, explica a dermatologista integrativa Flavia Maklouf.

A especialista conta que truques caseiros que antes não eram bem vistos pela classe médica hoje já se tornaram rotina, visto que as pessoas têm muito mais acesso à informação e, com isso, podem surgir dúvidas. A pedido da coluna, a dermato analisou cinco dicas de beleza que já foram notícias na mídia envolvendo as famosas e seus cuidados pessoais.

Juliana Paes e seu “queridinho”

Essa dica é atual e barata, eu garanto. Juliana Paes confessou que molha algodão com soro fisiológico gelado com a função de hidratar a pele, além de utilizar um hidratante adequado para a região. Segundo a atriz esse hábito alivia o aspecto de secura da pele. Ainda de acordo com matérias diversas, ela também usa o soro como último enxágue nos fios para dar brilho ao cabelo. “Apesar de não haver estudo científico que comprove que o uso de soro fisiológico na pele pode hidratar a região, essa mania só tem a ajudar porque é melhor ele assim, geladinho do que não passar nada. Aliás, geralmente o soro causa essa sensação de hidratação, e isso é benéfico, desde que a paciente faça como a atriz: utilize na sequência um creme hidratante específico para o rosto e seu tipo de pele. Já com relação ao cabelo, não há evidência e depende muito do tipo de fio. Pode ser que para a Juliana isso funcione como um ritual porque ela deve ter percebido alguma mudança, mas é muito particular, não dá para afirmar que o soro usado no cabelo faça diferença para todas”, ressalta Flavia.

Catherine Zeta-Jones e Priscila Fantin: algo em comum

Poderia chamar essa de dica de milhões, na verdade, milhões de anos, já que todo mundo um dia ouviu falar da mistura milagrosa para esfoliação da pele, não é mesmo? O curioso é que Catherine Zeta-Jones admitiu aos tabloides que usa uma mistura de mel e sal para esfoliar o rosto. Por aqui, Priscila Fantin adota o mel com açúcar para a mesma finalidade. Existe diferença? “A mistura do mel com açúcar cristal é maravilhosa para essa ação de abrasão, ainda, a mistura de mel, açúcar e limão como uma máscara era muito utilizada por nossas mães, tias e avós e sempre deu certo, já que o mel traz ativos hidratantes. Na literatura médica, não há especificação. Na verdade, o que diferencia os ingredientes é o tamanho dos grãos. Tem gente que promove a esfoliação com café, isso é muito pessoal, mas vale a pena sempre fazer esse procedimento de maneira esporádica. E, claro, na utilização principalmente do limão, higienizar bem a pele, já que o contato da pele com o suco e o sol causa queimaduras.”

Salma Hayek só usa água da torneira no rosto pela manhã

Segundo a imprensa internacional, Salma Hayek não lava o rosto pela manhã. A atriz explica que sua avó lhe ensinou que a pele se regenera durante o sono e os óleos e o pH que foram restaurados durante a noite são eliminados quando se lava o rosto utilizando qualquer produto logo cedo. Será? “Sim! Eu mesma apenas lavo o rosto logo cedo com água, mas toda regra tem uma exceção. É preciso ver caso a caso porque algumas peles e tratamentos necessitam de higienização, sim, ao acordar. Mas, no geral, a avó da atriz tem razão porque realmente o manto lipídico que é formado na pele durante o descanso mantém a superfície hidratada por mais tempo, e lavar o rosto apenas com água gelada já é suficiente para fechar um pouco os poros e higienizar a região de maneira que não prejudique a pele”, ensina.

Felicidade e paz são receitas de Ivete Sangalo

Quem diria que o ativo de uma pele linda poderia ser a paz de espírito? Ivete Sangalo declarou em uma entrevista que a paz deixa a gente mais bonita, ou seja, estar de bem com a vida e ser alto astral faz diferença na beleza. “Quando a gente apresenta positivismo, pratica o autocuidado e tem essa concepção de perceber que faz algo por si, tudo melhora. A gente fica mais feliz, isso traz bem-estar, e a cura é em outro nível porque gera neuroreceptores de felicidade e alegria porque tudo começa no mundo mental para se manifestar na matéria que é o corpo. A saúde física e mental, e também a emocional, ajudam como um todo, servem como harmonia e refletem diretamente na pele e na beleza, sim.”

Demi Moore e sua drenagem facial poderosa

A eterna musa do cinema não aparenta a idade que tem. Demi Moore exibe uma pele invejada aos 60 anos. A atriz revelou que é adepta da drenagem facial porque esse tipo de massagem, quando realizada da forma correta, trabalha com a tensão no rosto e ativa o fluxo sanguíneo da pele. Resultado? Aparência incrível! “É comprovado, sim. Nesse hábito, que não precisa necessariamente ser feito sempre por profissionais, você pode aprender a automassagear o rosto ao aplicar cremes e ter esse momento para você. Comece investindo em drenagens profissionais pelo menos de uma a duas vezes por semana e você verá diferença, não só no aspecto visual da pele, como vai se sentir melhor consigo mesmo. Sem falar na sensação de bem-estar, já, que durante o dia a dia, tensionamos músculos do rosto involuntariamente e sem sentir. É transformador perceber os benefícios desse hábito depois de implantado em sua vida. Invista”, finaliza a médica.

Leia também Chamada de 'esposa do dono' pela mídia, Daniela Albuquerque responde: 'Hoje brinco que ele é meu marido'

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.