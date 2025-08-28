‘Empreender no Brasil é um desafio’, diz dono da Polishop

João Appolinario recebeu a coluna e falou com exclusividade sobre as apostas da empresa para 2026

Renato Pizzutto/Divulgação/Polishow Para o fundador da Polishop, ser empresário por aqui é algo “diferente”



Em evento fechado na quarta passada, a Polishop lançou no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, o MaxGroom Be Emotion Men, o novo barbeador multifuncional da marca. A experiência reuniu famosos, personalidades e barbeadores profissionais para falar sobre vaidade masculina e, claro, um novo comportamento do público masculino.

“Foi um prazer enorme receber clientes, parceiros, amigos e a imprensa em um momento tão especial. Mais do que falar sobre tecnologia e inovação, mostramos, de forma prática, como o MaxGroom pode transformar o dia a dia de cuidados pessoais masculinos. Essa interação direta, com barbeiros demonstrando o uso do produto ao vivo, tornou a experiência ainda mais rica”, afirmou João Appolinário, presidente e fundador da Polishop.

A rede varejista brasileira que configura como maior empresa omnichannel do país, confirma seu sucesso através da conexão da inovação com uma experiência mais próxima ao cliente. No evento, a marca reuniu nomes como a comunicadora Astrid Fontenelle, o ator Luigi Baricelli, o influenciador Lucas Belido, o futebolista Amaralzinho e o ex-jogador Júnior Souza, que puderam conhecer de perto a proposta do novo barbeador.

“Empreender no Brasil é um grande desafio”, diz João Appolinário

Em meio ao agito da festa, João Appolinario recebeu a coluna e falou com exclusividade, sobre as apostas da empresa para 2026. “A Polishop sempre trabalhou com produtos de beleza e agora com essa linha para os homens, que traz inicialmente quatro produtos de uso diário, com barbeadores e aparadores de pelos, queremos fazer parte do dia a dia masculino”.

Para o executivo, é nítida a mudança de comportamento dos homens quando o assunto é vaidade. “Sem dúvida nenhuma, o homem está cada vez mais se permitindo, e é preciso estar bem, cuidar de si de maneira prática e com tecnologia, para seguir em linha com o mundo moderno que pede um homem de aparência, beleza e apresentação mais bem cuidados. Eu, por exemplo, não me considero alguém vaidoso, mas percebo que cada vez mais o homem está se permitindo a isso. Hoje, uso produtos que não usava há dez anos atrás e isso faz parte de uma nova cultura, e estou acompanhando a tendência de cuidar cada vez mais”, declara.

Quando questionado sobre o segredo de sucesso da empresa que se mantém há anos na mente dos consumidores, ele é sucinto: “Foco no cliente atendendo sempre as necessidades acima de qualquer outra coisa”. E as necessidades são inúmeras, já que a rede promete, segundo seu presidente, tem lançamentos exclusivos a cada semana. “Temos ainda muito a lançar nas linhas de beleza, saúde e gourmet, por exemplo, e como já é uma tradição da marca, trabalhamos para colocar no mercado ao menos um produto novo a cada sete dias. Tudo isso faz parte do nosso processo de voltar a crescer, já que estamos reabrindo lojas que foram eventualmente fechadas no pós-pandemia e trazendo sempre produtos inovadores para facilitar a vida dos nossos consumidores”, fala Appolinário.

Para o fundador da Polishop, ser empresário por aqui é algo “diferente”. “Empreender no Brasil é um desafio e isso há muitos anos. Isso não é novidade porque nós já passamos por diversas crises, diversas situações e desafios distintos. Eu entendo que empreender no Brasil é um desafio maior porque é comum ver em outros países empresas que abrem e fecham em três anos. Aqui temos obstáculos extras que incluem a parte fiscal, tributária, a parte de conseguir estar trazendo inovação, toda a dificuldade da rede de distribuição dificultosa, porém vemos isso com muito trabalho e claro, positivismo. O empreendedor sempre acredita que o amanhã será melhor e isso faz parte do empreendedorismo e faz parte do perfil de um empreendedor”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Appolinário ainda termina dizendo o que um executivo precisa ter em mente para ser um bom empreendedor: “O bom empreendedor é aquele que assume os riscos, é o que está lá para resolver os problemas, à frente de tudo, assumindo as atitudes e ações como um grande resolvedor de problemas e isso é uma obrigação e não um peso. Eu diria que faz parte e vem com o pacote todo”, finaliza.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.