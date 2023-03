Ensaio sensual, sim: Entrevistamos a fotógrafa premiada responsável por recuperar a autoestima em cliques

Conhecida como psicóloga das lentes, Gina Stocco conta como se reinventou após a pandemia

Divulgação Gina Stocco é empresária e fotógrafa premiada



Resolvi me antecipar ao Dia Internacional da Mulher e entrevistar uma empresária e fotógrafa premiada que ficou conhecida mundo afora por elevar a autoestima de milhares de mulheres, não só no Brasil. Aliás, ela vive agora uma nova era: Gina Stocco, que ficou conhecida por participar de diversos quadros na televisão com o projeto Beleza Revelada, em que produzia ensaios fotográficos para convidadas das atrações, quer ir além. Aliás, já o faz. Pouca gente sabe, mas após a pandemia, Gina começou a investir não mais somente nos ensaios chamados sensuais, como também em outros tipos de produção de fotos. Eu, como colunista da Jovem Pan, quis sentir na pele a experiência de estar sob a direção dela e posso afirmar que é uma experiência única, de verdade. Fora que ela retrata nas fotos o que a gente pede: no meu caso, como escritora, pedi um cuidado especial com minha carreira, um cenário que pudesse brincar com elementos que tivessem a ver com minha profissão de jornalista e posei com vários apetrechos como microfone, máquina de escrever antiga e até uma edição histórica do “The New York Times” nas mãos, que noticiava a morte de Michael Jackson. “Por ter sido pioneira em revelar a beleza de mulheres consideradas anônimas ou normais, fiquei muito marcada por esse tipo de foto, mas faço ensaio com homens, fotografo casais e até bebês porque expresso minha arte no conjunto lente, iluminação e foco. Decidi abrir o leque e elevar a autoestima através de imagens que mexem com a emoção das pessoas”, descreve.

A fotógrafa nascida em São Caetano do Sul, no ABC paulista, já morou fora e é formada em fotografia pela Connestoga College, do Canadá. Além disso, também cursou fotojornalismo na FENAJ, ARFOC e Internacional Press I.F.J. e coleciona prêmios. Acostumada a cobrir grandes eventos, como o antigo São Paulo Fashion Week, e até ter atuado no esporte, onde teve que enfrentar preconceito por ser mulher no meio de tantos homens, ela diz que hoje está realizada. “Ver a transformação das pessoas quando entram no meu estúdio e depois sob os holofotes não tem preço, e quando as fotos ficam prontas nasce outra sensação para essas pessoas: elas vivenciam o amor que sinto pelo que faço e o coloco em cada registro. Meus trabalhos têm muitos focos: já fiz mulheres com o tema superação, outras com o enfoque voltado ao nu artístico, já realizei trabalho com look casual, enfim, me inspiro e faço das fotos um momento único na vida das pessoas e para mim”, conta, emocionada.

Mulher poderosa, ela é dona da arte de revelar a beleza em um clique e conta inúmeros momentos que não saem de sua cabeça porque é com as fotos que ela ajuda as pessoas. Sem falar nos casamentos que ela já ajudou a salvar. “Muitas mulheres me procuram para fazer um ensaio especial, dão de presente aos maridos e isso dá um up na relação. A mulher se enxerga bonita através das fotos e passa a acreditar que pode sair do papel de dona de casa, de mãe, de profissional e vestir, nem que por alguns momentos, o visual sensual sem ser comum. Além dos desafios do dia a dia, também já bati recordes com meu trabalho. Semana que vem vou fotografar quarenta paraquedistas em um salto especial nunca realizado no país e isso me move: tornar o sonho das pessoas realidade e transformá-las através de uma recordação que fica para a vida inteira”, fala.

A autora do livro “Beleza Revelada 10 anos” lançado em 2016 começou a fotografar mulheres “reais” depois que se “autofotografou” de maneira sensual para o namorado na época. O resultado foi tão gratificante que ela resolveu tornar a experiência única para mulheres e, desde então, atende aos mais diferentes perfis no estúdio que fica na casa em que nasceu. “Atendo mulheres e homens me preocupando em suprir as expectativas das fotos: já fiz ensaio para casais, para executivos, para cantores e até fotos de bebês, porque são momentos que devem ficar eternizados, respeitando o sonho de cada um, o momento, a entrega. Aprendi, ao longo da vida, que o momento de ser clicado pode auxiliar na saúde mental da pessoa depois, durante muitos anos. Já fotografei uma senhora de mais de 90 anos com as pernas para cima, e ela amou o registro porque faço isso com alma e, modéstia à parte, bom gosto.”

Eu sei que o público desta singela coluna é mais masculino, então fica a dica para vocês, meninos: ela faz fotos (ousadas ou não) com criações que tenham a ver com sua vida e trajetória. Então, já que estamos no mês das mulheres, que tal topar um desafio? Aos apreciadores de charuto (ela também é uma) o jogo de sombra e fumaça em um clique pode dizer muito sobre a personalidade e espírito de alguém, viu? Experiência própria. E claro, escolhi a semana da mulher para enaltecer o trabalho de outra mulher, que transforma a vida das pessoas fazendo arte. E viva la vida!

