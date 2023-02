Exclusivo: João Neto e Frederico revelam música em homenagem a Marília Mendonça

Dupla conta detalhes da gravação de novo DVD em São Paulo para comemoração dos 25 anos de carreira e falam sobre canção mais que especial para a Rainha da Sofrência

Eles são os precursores do chamado sertanejo universitário e não é à toa, afinal, são 25 anos de trajetória, 25 prêmios nacionais e internacionais e muita história para contar. Os irmãos goianos João Neto e Frederico anunciaram detalhes da gravação de seu novo DVD, que ocorre no dia 15 de março, no espaço Vibra, em São Paulo, durante um bate-papo exclusivo com a coluna. “Em primeira mão, já adianto que vamos contar com a presença de Eduardo Costa, Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa, Fernando e Sorocaba, Bruno e Marrone e muitos outros. Vocês também vão se surpreender com a música que vamos fazer para homenagear a nossa eterna Marília Mendonça. Embora tenhamos descoberto e revelado ela para o mercado, nunca fizemos uma participação juntos”, diz Frederico, emocionado.

A dupla, que já lançou o livro “A História por trás da Fama”, adora compartilhar momentos e mensagens com o público não só para passar a ideia de superação, como também para alimentar o laço existente entre artista e fã. Eles contam que resolveram eternizar suas histórias depois que João Neto venceu um câncer de tireoide. “Na verdade, com tudo o que passamos durante a pandemia, não só algo mudou dentro de nós, mas despertamos para áreas que nunca pensamos em atuar antes, e podemos dizer que passamos por uma evolução. Hoje somos seres humanos melhores, queremos ensinar, ativar e transbordar nossos conhecimentos além de impactar positivamente o maior número de pessoas para desfrutar o melhor dessa vida”, fala João Neto. “Ah, mais uma informação exclusiva: vamos dedicar um tempo para um dos nossos projetos educacionais, que tem o objetivo de ensinar e profissionalizar as pessoas para terem dignidade, incentivando-as ao empreendedorismo. Íamos divulgar a partir de março com o DVD, mas estamos aproveitando esse espaço aqui na Jovem Pan”, diz Frederico. Já que os meninos se mostraram bem à vontade, resolvi resgatar algumas histórias de infância e diferenças entre os irmãos, olha só:

Qual lembrança do passado faz vocês brilharem os olhos?

“Ah, tem algo que acontecia quando éramos pequenos que me veio à cabeça. Vamos revelar em primeira mão um ocorrido na infância, vai parecer até meio inocente, mas hoje estou meio saudosista. Quando crianças, todos íamos para a fazenda dos nossos avós e em uma distração dos adultos roubávamos açúcar da dispensa e corríamos para o meio da mata para fazer bucha, que para quem não conhece, são umas balinhas”, afirmou João Neto.

O que um irmão faz que irrita o outro?

João Neto: “O Fred é impaciente e ligado nos 220, ele tem uma energia incrível e é sempre imparável, até parece um defeito, mas na verdade, bem dosado se tornou uma qualidade”.

Frederico: “O João é muito perfeccionista, gosta de tudo feito com excelência e qualidade, chega até irritar, mas no fundo sabemos que o perfeccionismo garante a qualidade de tudo o que fazemos”.

Nessa onda (infeliz) de jogarem celular no palco, em 25 anos de carreira qual a coisa mais louca que aconteceu num show ou turnê?

João Neto: “Já errei o nome da cidade no palco (risos). Imagina a cara do prefeito e dos contratantes quando, no meio do show, na hora do agradecimento, eu falei o nome errado da cidade”.

Frederico: “Para quem não sabe, nasci com uma dificuldade na visão e no nosso livro contamos os detalhes, mas como o foco é algo engraçado, em um show, eu achando que estava falando com o nosso assistente porque estava bravo com algo que a equipe fez, na verdade, como não enxergo direito, estava corrigindo um fã, que ficou sem entender nada”.

