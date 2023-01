Luigi Baricelli desabafa em exclusiva: ‘A TV salvou minha vida porque me mostrou meu propósito no auge da carreira’

Ator conta que enfrentar a síndrome do pânico e o câncer da esposa foram desafios que trouxeram à tona verdades

Reprodução/Arquivo Pessoal Luigi Baricelli é um ator e apresentador brasileiro



Podemos dizer que saúde mental é a bola da vez. Porém, para Luigi Baricelli, essa frase fez muito sentido anos atrás, quando ele enfrentou diversos problemas na vida pessoal. Afastado das telas desde 2017, o ator promoveu uma mudança profunda após sofrer também com a notícia de que sua esposa, Andreia Baricelli, havia sido diagnosticada com câncer de mama. “Posso dizer que tive vários gatilhos que me forçaram a me redescobrir, estudar e transformar meu comportamento. Brinco que fui até o inferno e senti tudo na pele, para depois voltar. Apresentar um programa ao vivo diariamente iniciou meu processo de cura porque me forçava a levantar da cama quando eu tive a síndrome do pânico. O ápice do fundo do poço aconteceu quando tivemos a notícia do câncer da minha esposa. Naquele momento eu me vi sem chão e situações como essa nos fazem explodir para que a gente possa se movimentar e mudar a energia e, consequentemente, a situação”, desabafa.

Tudo foi tão intenso nesse período que Luigi decidiu exteriorizar sua experiência e tudo que estudou em um livro intitulado “Sentir para Pensar: porque o Amor é o Caminho”, da Editora Citadel. “Ser ator me deu a oportunidade de trabalhar muito a psique humana. Sem perceber, você trabalha, você se desconstrói para construir o personagem e isso me ajudou demais. Meu sonho sempre foi praticar o humanismo e eu não enxergava como fazer isso antes de ter me refeito em todos os sentidos”. Em meio a uma entrevista em vídeo que durou quase uma hora e foi exclusiva para a coluna, Luigi abriu seu coração sobre a fama, conquistas, felicidade e a fé em Deus. Aliás, vamos começar por aí: pelas crenças. O ator acredita que desenvolvemos doenças em sua grande parte por conta de como nos comportamos e vivemos. “O câncer tem vários processos e cientificamente já foi comprovada sua ligação com o lado emocional e energético do seu estado. Trabalho com lógica, a Andreia teve esse processo porque ela amamentou o mundo, é uma pessoa que cuida de tudo e todos e uma hora a conta chega. Aliás, posso dizer que esse é o mal da mulher, se doar o tempo todo, sem limites. Hoje entendemos e respeitamos isso, mas cada um tem sua descoberta, sua jornada e processo”, entrega.

O ex-galã tem orgulho de suas conquistas na carreira e no formato pessoal. Quando questionado sobre a fama, vai além: “Tenho consciência de que tudo acontece na hora e da forma como é para ser e sei que a fama me traz ouvidos para o que quero propagar hoje. Todo dia eu tenho que treinar minha espiritualidade, minha essência, trazendo meu tipo de consciência para ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor profissional que eu posso ser, sem cobranças, de maneira orgânica. É como dar um update no seu ser. É preciso que as pessoas entendam que você tem que ser bom para você e não para agradar aos outros. As pessoas precisam dar-se a oportunidade de compartilhar, de ajudar, de explodir, de evoluir porque é aceitável que você entre em um colapso de maneira benéfica tá, para se tornar a melhor versão de você”.

Sobre atuar novamente, ele responde com brilho nos olhos que voltaria às telas, com uma condição. “Se eu tiver um chamado de um trabalho novo, eu faço, com o maior prazer do mundo, contanto que o personagem tenha a ver com a temática que vivencio hoje. Faço sim uma novela, uma série, um filme que tenha uma mensagem para passar, porque vivenciamos uma dicotomia. Hoje só se produz conteúdo negativo porque é isso que vende, infelizmente. Eu digo que o nível de música que um país ouve, o tipo de conteúdo que um país vê e não estou falando só do Brasil, faz sucesso e gera dinheiro. Então caímos sempre na mesma questão, porque toda empresa existe para gerar lucro, mas é preciso ter limite e a questão única é a educação: precisamos construir seres humanos, que é diferente de construir gente que faz”, diz.

Sim, o artista é daqueles que rende durante a conversa porque não treina respostas prontas, responde com sinceridade todas as questões, inclusive uma bem polêmica sobre religiosidade. “É preciso entender que Deus não está no controle, é você que está. Deus não vai fazer nada pra você, mas você sim. Deus já te deu consciência, tudo que acontece comigo é minha responsabilidade, quando a gente entender isso, acabou o problema do mundo as pessoas tem que entender que é preciso que cada um faça a sua parte e tenha noção do que está fazendo e faz não para que os outros vejam, mas por satisfação e reconhecimento só seus. É isso. Quando você descobre seu propósito, quem é você, tudo muda e não é todo mundo que tem coragem de fazer essa mudança, porque a verdade dói e a realidade, então, pode ser muito assustadora e encarar isso não é pra qualquer um”, finaliza. Pois é, Luigi, não é mesmo, e ainda bem que temos você para fazer diferença e colocar as pessoas para pensar e questionar. Um pouco do que tentei fazer na coluna de hoje: tirar da zona de conforto para saber que estamos vivos e podemos fazer diferença na vida alheia. Isso sim, nos faz acordar, agradecer e abrir um sorriso, todos os dias.

