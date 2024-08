Fiz o banho de floresta em um hotel em SP com direito à Mata Atlântica e conto tudo

Almenat Embu by Hilton mescla conforto com natureza em prol do bem-estar e especialistas analisam experiência

Divulgação/Almenat Embu Tapestry Collection by Hilton O hotel Almenat é um complexo com instalações aconchegantes, serviços variados com total infraestrutura



Durante uma breve pesquisa na internet sobre a importância do contato com o verde para desestressar, me deparei com uma prática introduzida no Japão, há 40 anos, intitulada de “banho de floresta” (shinrin yoku). Essa é uma terapia que objetiva a redução da tensão quando estamos ao ar livre, em meio à mata, ouvindo o barulho dos pássaros, da água ou, simplesmente, o silêncio. Tudo aconteceu quando recebi o convite do Almenat Embu Tapestry Collection by Hilton para que passasse dois dias lá, sendo que um dos atrativos do complexo é estar em meio à Mata Atlântica, em um oásis cercado pela natureza.

Coincidências à parte ou não, como boa colunista que sou, decidi me colocar à prova e então comecei a estudar a relação dos benefícios que dois dias em meio ao verde poderia me proporcionar e comecei a entender isso logo no começo da viagem. Só o fato de arrumar a mala, com roupas mais confortáveis, sem a obrigação de vestimentas mais sociais, salto ou terno, por exemplo, já traz à mente uma espécie de início de relaxamento. No meu caso então, já que o hotel é um complexo com instalações aconchegantes, serviços variados com total infraestrutura, foi como um pontapé daqueles certeiros. Afinal, no ápice do estresse profissional, estava, mesmo que por poucas horas, priorizando meu bem-estar.

Chegando ao destino, preciso frisar que a simpatia e sorrisos da equipe foram uma atração à parte, e isso não aconteceu só comigo, era com todos os presentes porque, como boa comunicadora que sou, fiquei de olho nos mínimos detalhes. No título da coluna frisei sobre a unificação de experiências que o Almenat proporciona e agora vou explicar o motivo disso. Ao mesmo tempo em que o quarto impecável nos aguardava, a vista maravilhosa da janela convidava a viver o verde, a correr ao ar livre e a contemplar. Esse foi meu refúgio durante duas noites e posso dizer que, dentre as comodidades oferecidas, como cafeteira, ar condicionado com controle independente, sofá, secador de cabelos, frigobar, cama king, dentre outras funcionalidades, tudo estava impecável e preciso confessar: amo quarto com duas pias distintas e espelho a perder de vista (rsssss).

Em meio a tantas conveniências, o Almenat incentiva a prática de esportes e atividades ao ar livre, já que disponibiliza campos gramados de futebol, quadras de areia para práticas de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia, além de quadra poliesportiva e quadra de tênis. A área verde do hotel ainda conta com um lago que foi cenário de um piquenique inesquecível, com direito a visitas dos animais acostumados com a presença dos hóspedes, ao lado do redário, que convida para outro momento de conexão único, com oito redes penduradas que te convidam a relaxar. Confesso que fazia tempo que não deitava em uma rede e contemplava a vista das nuvens e árvores, desfrutando da paz de apenas estar ali, mesmo que por alguns minutos. A trilha de apenas 1 km que atravessa a Mata Atlântica é perfeita porque permite interatividade e isolamento, ao mesmo tempo.

Quando disse que, ao lado do centro da capital, senti algo diferente, não foi por acaso. Afinal, no Almenat pude circular entre o oito e o oitenta, desfrutando de momentos extremamente luxuosos, através de uma gastronomia e bar maravilhosos, à conexão com a espiritualidade e essência por meio de atividades convidativas. O empreendimento oferece (consulte a agenda) de mini workshops de técnicas milenares de cultivo a plantas, por exemplo, a massagens das tradicionais às indianas, como a Abhyanga Zen, que experimentei, com óleo de coco aquecido e óleos essenciais em uma experiência extremamente relaxante no Amazonian SPA, que fica dentro das dependências do Hilton. Destaque para esse momento único de exatos 50 minutos que fazem diferença na vida de qualquer ser humano: a massagem. Como deixei para o último dia da estada, já estava bem relaxada e com os sentidos aguçados pelas experiências a que me propus, porque, sim, é comprovado que, quando tiramos um tempo para contemplar ao redor e nos contemplar, passamos a perceber o mundo de outra forma.

Ainda foi possível aproveitar as piscinas externa e interna aquecida, o Fitness Center, as Saunas e o Bar com Boliche, que nos faz voltar a ser criança, em um ambiente familiar e moderno, com atendimento e acesso ao menu do restaurante, com toda comodidade do mundo, a cada strike. Ah, você também pode desfrutar de café, refeições ou o que quiser e pedir para ser servido em um dos decks. Assim, fica em contato direto com o verde. Ufa!

O que dizem os especialistas sobre a experiência

Um estudo conduzido por especialistas do Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons na Irlanda revelou que infartos graves são mais comuns às segundas-feiras do que em outros dias da semana, provando que o estresse do trabalho pode elevar os níveis de cortisol, aumentando o risco de problemas cardíacos. Por esse e tantos outros estudos, é preciso sempre investir em desconectar de cobranças nos momentos de descanso.

Para Cíntia Castro, psicanalista e psicoembrióloga, fica fácil entender como matemática: quando estamos imersos em rotinas de cobranças, seja no trabalho ou na vida pessoal, o estresse se acumula, ativando áreas do cérebro ligadas à ansiedade e à pressão. “Ao se afastar dessa rotina, especialmente em um ambiente natural, o cérebro começa a experimentar mudanças significativas. A natureza tem um efeito restaurador, promovendo a liberação de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que estão associados ao bem-estar e à felicidade. O simples ato de ouvir os sons dos pássaros, o sussurro das folhas ao vento e o fluxo de um riacho traz uma serenidade que é difícil de encontrar em ambientes urbanos. Esses sons naturais têm o poder de acalmar a mente, reduzindo os níveis de cortisol e promovendo um estado de relaxamento profundo”, explica.

A própria determinação de se divertir e esquecer, por um tempo, as obrigações da rotina é algo satisfatório para quem está vivendo no limite. “A experiência do contato maior com a natureza é potencializada por esse sentimento de doar o autoamor: eu vim para esses dias com o objetivo de relaxar e farei isso. Além disso, como você acaba estando em local diferente, aumenta a percepção e ativa os sentidos, percebendo mais e melhor o mundo ao seu redor”, fala o psicólogo José Buongermino Raucci.

Pisar descalço no chão, direto na grama ou na terra nos permite estar plenamente conscientes do nosso corpo e do ambiente ao nosso redor. “Essa conexão com a terra não apenas fortalece a nossa consciência sensorial, como melhora a imunidade e o humor, nos lembrando da simplicidade e da beleza da vida. Incorporar esses momentos à nossa rotina pode ser a chave para um equilíbrio saudável entre mente, corpo e espírito”, complementa Cíntia. Sabe aquela sensação gostosa de gerar memórias afetivas meio à la “Divertidamente”? Invista! Isso, ninguém pode tirar de você, então, viaje mais!

