Já ouviu falar em turismo do sono? Conheça a nova tendência dos hotéis de luxo que oferecem experiências para relaxar e dormir bem

Muito além de cama macia e travesseiros, hotéis oferecem opções de relaxamento em meio à agitação urbana

De acordo com um estudo do “Journal of Clinical Sleep Medicine”, publicação especializada e reconhecida nos Estados Unidos e renomada mundialmente, 40% dos adultos mostraram que perderam a qualidade de sono em meio ao isolamento e, claro, devido às exigências e cobrança da vida moderna. Diante desse quadro, cresce no Brasil o chamado turismo de relaxamento, porque ainda não chegamos ao nível da Europa no famoso turismo do sono propriamente dito. Na verdade, por aqui os hotéis oferecem serviços que nos fazem relaxar em meio à agitação urbana, o que já pode ser considerado um grande passo em prol da saúde física e mental. Você sabia que o estresse quando permanente e em níveis elevados é um fator de risco para as doenças cardiovasculares e outros problemas? “Pesquisas recentes mostram que o estresse mental crônico pode ser tão ou mais prejudicial para a saúde do coração do que a pressão alta, cigarro, obesidade, sedentarismo e outros fatores. O estresse causa a diminuição da quantidade de oxigênio que chega ao músculo cardíaco, chamado miocárdio, aumentando o risco de eventos cardiovasculares adversos, como o infarto. Sendo assim, é importante controlar o estresse no dia a dia para manter a boa saúde do coração”, afirma Rizzieri Gomes, médico cardiologista e especialista em melhoria da qualidade de vida.

“Se você dorme menos que oito horas já é um problema, porém, mais do que o tempo de sono, é preciso avaliar a qualidade do mesmo. É essencial que a gente tenha um sono restaurador porque é nesse período que o corpo se prepara para o outro dia e existe a reposição hormonal”, explica o médico integrativo Enrique Lora. “Quando nos propomos a relaxar, tirarmos um tempo especial para nós. Ao arrumar a mala e preparar a logística para passar um dia ou fim de semana off, digamos assim, nosso cérebro já recebe sinais e o corpo começa a produzir hormônios benéficos ao organismo, então esse movimento, de sair de casa, de tirar algumas horas, de prezar pelo descanso e atenção ao nosso repouso é reparador e tem sim seus benefícios inclusive à saúde mental”, acrescenta. No Rio de Janeiro, o Hotel Grand Hyatt é conhecido como um resort urbano, já que oferece, além de instalações luxuosas e toda estrutura para que o hóspede se sinta confortável, o Atiaia Spa & Fitness. São várias as opções para relaxar, que vão desde a massagem convencional até o disputado Day Spa de Chocolate (mediante disponibilidade de agendamento), que utiliza produtos com propriedades anti-envelhecimento e antioxidantes, sem falar no aroma que estimula a liberação de serotonina, o hormônio da felicidade, com escalda pés, máscara facial de cacau em pó 70% e massagem relaxante, totalizando 80 minutos de atendimento. Além disso o hotel oferece o brunch de domingo do restaurante “Cantô!”, das 13h às 16h, com muitas opções gastronômicas e espumante incluso.

Já em Sampa, no Transamérica Berrini, é possível relaxar recriando a cena icônica de “Uma Linda Mulher” na banheira de hidromassagem de uma das suítes especialmente preparadas para receber bem. Além de ficar situado em frente a uma belíssima praça na Zona Sul, o complexo é Pet Friendly o que permite passeios ao ar livre em uma praça convidativa que fica em frente ao hotel, junto ao Restaurante Tulsi Indian Cuisine especializado também em cozinha contemporânea, com pratos que atendem aos mais diversos paladares. Destaque para o Rooftop, um belíssimo espaço tematizado, localizado no 24º andar, com vista privilegiada de toda região da região da Berrini e Marginal Pinheiros. No mesmo local, o Espaço Bali Lounge, com jardim memorável convida para um drinque ao fim de tarde.

A coluna passou pela experiência imersiva de relaxamento a convite do Radisson Vila Olímpia porque quis sentir na pele a nova mania dos europeus e americanos. O quarto oferece comodidades que merecem destaque como o ofurô para escalda pés com ervas, sais e bolinhas de gude. A cama, imensa, é preparada para que tenhamos o descanso dos deuses, com lençóis macios e densidade de travesseiro e peso de edredom preparados para um descanso perfeito. Sim, isso é calculado para que você se sinta mais que “abraçado” aliás, outra pesquisa afirma que dormir com a coberta pesada e com os pés dentro dela te deixam mais seguro e foi o que fiz. No fim de semana escolhido o hotel ofereceu monitoria para as crianças desde a manhã até a noite, permitindo que pais pudessem descansar e curtir comodidades. Seguindo o pacote anti-estresse recebi a massagem relaxante da Estetica Lia Capez, e posso dizer que a Rose Renovato superou todas as expectativas, com direito a aromaterapia e manobras que realmente destravaram meu pescoço e ombros, geralmente as áreas mais atingidas pela tensão acumulada (e quanta). O espaço também é Pet Friendly e até o cachorro desestressa já que você pode tomar café da manhã no anexo do restaurante Badebec pertinho do seu “cãopanheiro”.

Segundo Lora, o turismo de relaxamento pode ser um grande aliado. “Recuperar o sono perdido é mito, o que acumula não é o sono, mas a necessidade do corpo se recuperar porque não houve restauração do organismo ou seja, um descanso devido. Passar o fim de semana em um hotel para relaxar faz com que o organismo diminua o estresse, o corpo saia do estado de alerta quando ele libera citocinas inflamatórias e começa a liberar substâncias benéficas. Esse ato traz equilíbrio mental, relaxamento mental e o organismo se reestabelece para ter uma semana agitada”, complementa o médico. Saldo do fim de semana desta humilde e estressada colunista? Uma mãe e profissional renovada e agradecida a toda equipe envolvida, uma colunista descansada, uma filha feliz e um pet também. Ou seja, vale muito a pena tirar um dia ou dois visando relaxamento, sono e uma só prioridade: você.

