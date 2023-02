Massagem tântrica: Passei pelo atendimento e te conto tudo e mais um pouco

Como esse tipo de terapia tem ajudado mulheres a focar, descobrir e se empoderar

Pixabay/Reprodução Massagem em mulher



Antes que você comece a julgar esta colunista e seu texto, peço um minuto de trégua, já que a massagem tântrica não é (como a maioria pensa) uma massagem erótica. Ela realmente vai além. Induzida pela veia jornalística, passei pela experiência que promete auto-conhecimento corporal e mental e, confesso, me rendi. Fui induzida por uma amiga que também é médica integrativa a procurar o especialista diante do momento de vida em que estou: com os pés no Burnout, estressada e sobrecarregada, como a maioria de nós, mulheres, ainda no início de 2023. A médica (quero deixá-la no anonimato mesmo, claro) ainda me disse “mudou minha vida e vai mudar a sua” e me passou o contato.

E foi assim que na hora marcada e no local, em uma casa no Itaim, em São Paulo, vivi uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. Fui recebida pelo terapeuta Silvio Sargentim, que, já na troca de mensagens antes do agendamento, me passou como seria o processo todo. “Começamos com alinhamento de Chakras, com troca de energia e ativação da respiração. Passamos para uma técnica de toques suaves pelo corpo todo, para ativação sensorial, exploramos alguns pontos de desbloqueios e seguimos para toques íntimos em mais de onze pontos para expansão orgástica” explica. Sim, ele só atende mulheres que desejam conhecer a técnica no processo que dura cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos e é mais enriquecedor do que podemos imaginar. Posso dizer que é a primeira vez que fico sem palavras para escrever sobre algo. Até porque, quero demonstrar meu apreço e validar a experiência de verdade, sem menosprezá-la. “A energia sexual é a energia mais poderosa que o ser humano tem. Até por isso, ela gera uma vida, então é preciso cuidar dela de maneira responsável, digna e com toda importância que ela merece, principalmente, quando falamos da energia sexual feminina”, fala Sargentim.

É claro que não vou entrar em detalhes de tudo, basta dizer que o profissional deixa a gente bem à vontade e tudo começa com uma anamnese do que levou a mulher a procurar pela terapia. “Atendo todo tipo de caso: da mulher que quer se auto-afirmar àquela que passou por um trauma ou bloqueio no passado. Muitas vezes essas mulheres nem se recordam disso e, durante o atendimento, a questão aparece em forma de energia e conversamos sobre isso, acolhemos, enfim, é o que trata o tantra em si, que é uma palavra de origem sânscrita que significa ‘expansão por meio da percepção’. Na massagem temos uma mescla de sensações energéticas e espirituais, que nos levam a uma conexão que para a maioria das mulheres, é algo marcante”, revela o especialista.

É claro que como jornalista e mulher, fui ouvir outras que passaram pela terapia e que são, inclusive, clientes assíduas da técnica, que pode ser aplicada uma vez por semana ou a cada quinzena, como a mulher desejar. “Cresci tolhida como a maioria de nós e me sentia culpada por ter uma libido forte, acredita? Felizmente o destino me trouxe um marido que sempre me estimulou a me soltar, a ser sexy, ousada. E foi ele que me trouxe a ideia da Massagem Tântrica. Fiquei inicialmente curiosa e também um pouco envergonhada ao saber que ficaria completamente nua e seria intimamente tocada. Eu já me considerava, a essa altura da vida, uma mulher livre. Como estava enganada. A energia liberada durante a massagem é um pé na porta. É forte, intensa. E saí da minha sessão apaixonada por mim, pelo fato de ser mulher, pelo meu corpo e por todo prazer que ele tem capacidade de me proporcionar. Hoje, já estou na minha quinta sessão e acredito que toda mulher deveria passar por essa experiência, pelo menos uma vez na vida”, confessa Sam, uma dentista casada e feliz, aos 42 anos de idade.

Para a Luciana, empresária de 52 anos, a experiência teve outro sentido. “Faço terapia tântrica há quase um ano, toda semana. É o momento de estar em conexão comigo e só comigo. De sentir minha energia brotando e aumentando dentro do meu corpo. De sentir meu prazer sem ter que satisfazer, ou dar satisfação a alguém. A maior mudança na minha vida foi o aumento da energia sexual, que é a energia vital primária que nos impulsiona para a vida. Com isso, nunca mais me senti cansada, tive um aumento natural de testosterona e vivencio o squirt (a ejaculação feminina) todas as vezes, o que nem sabia ser possível antes da massagem”. O que eu posso deixar de depoimento? Estou indo para minha terceira sessão, muito mais consciente do meu corpo, das minhas vontades, da minha auto-estima. Mais do que isso, algumas dores que eu tinha no corpo melhoraram (devido ao grau de relaxamento que atingimos na sessão) e o foco aumentou (sim, com a diminuição do estresse e da cobrança na hora do prazer, por estar ali apenas por mim e para mim). Vale ressaltar que o atendimento é estritamente profissional, que você é obrigada a assinar um termo antes da massagem e, que depois disso, só não vale não ser feliz. Minhas colegas também atendidas pelo Silvio há mais tempo que o digam.

