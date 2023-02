No ar com seu programa, Márcia Sensitiva dispara: ‘Não gosto quando as pessoas ficam viciadas em previsões’

Astróloga falou a esta coluna sobre seu livro, problema de saúde e cancelamento, além de previsões e dicas para o ano de 2023

Márcia Sensitiva concedeu entrevista exclusiva à coluna



Famosa por memes na internet e previsões repletas de sincericídio, a astróloga Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, comemora a primeira temporada do programa “Mapa das Estrelas”, no canal Lifetime, em que ensina 12 celebridades a investigar traumas e espantar más energias através de rituais e das características de cada signo. A sensitiva que usa as previsões para dar conselhos às pessoas, é também autora do livro “Voa, cara! Voa!”, obra que escreveu durante a pandemia. “Quando falo ‘Voa, Cara’ significa que a pessoa deve acordar para a vida, reconhecer quais são os sentimentos nefastos que a cercam e pensar no que deve ser feito para resolver seus problemas. No próprio meme de onde esta frase surgiu, menciono que a pessoa deve criar asas ao invés de criar correntes para se amarrar”, revela.

Já conhecida da mídia, Márcia passou a estar mais presente na internet como uma estratégia de comunicação há exatos cinco anos. “A força das redes tornou meu trabalho mais reconhecido, especialmente pelo público jovem. Sempre tive o público de mais idade que me acompanhou e ainda me acompanha, mas com o boom dos memes surgiu este novo público para mim. Fico muito feliz por todo o carinho e não acho que este reconhecimento muda a minha pessoa de alguma forma. Permaneço a mesma, com muita gratidão a todos”, resume. Ano passado, a vidente virou notícia não só por conta de suas habilidades intuitivas. Ela conta que descobriu um aneurisma cerebral quando sofreu com um esquecimento e foi diagnosticada após o episódio. “Como sempre tive e ainda tenho muita fé na vida, entendo que esta doença veio para me fortalecer ainda mais. Com a ajuda de meus mentores espirituais, como o doutor Bezerra de Menezes, tenho grande auxílio para prosseguir. Além disso, dentro de mim, sei que este não será o motivo de meu desencarne. Sigo em frente, sempre feliz e não tenho problema com relação a isso. Fico cada vez mais forte”, conta.

Sempre em evidência por conta do seu jeito assertivo de dar conselhos, Márcia revela que nunca foi cancelada por conta das previsões. “É preciso entender que a previsão não é uma ciência exata. Um mapa astral, por exemplo, também é considerado uma previsão. Da mesma forma, a vidência também oferece possibilidades, mas, no final, a pessoa tem o livre arbítrio para mudar certos acontecimentos. Para mim, previsão é algo que precisa ser leve, oferecendo a possibilidade de que possamos trabalhar em cima disso para assim, vivermos melhor. Levo-as como orientações, e, por isso, não gosto quando as pessoas ficam ‘viciadas’ em previsões e sem elas não conseguem tomar o rumo de suas próprias vidas”.

É claro que não poderíamos encerrar esse bate-papo exclusivo sem pedir à sensitiva previsões para esse ano. E infelizmente, a projeção não é boa. “A natureza deverá ser um ponto de atenção durante todo o ano, com possibilidades de tsunamis, já que a Lua é regente e possui sua influência nas marés, placas tectônicas em movimentação causando terremotos – atenção especial para os Estados Unidos aqui – e demais eventos catastróficos. Cuidado e positividade, sempre! Além disso, há a possibilidade de mais países ingressarem na guerra entre Rússia e Ucrânia, o que pede um alerta neste ponto também”. Mesmo com tanta notícia ruim, como boa feiticeira e mentora que é, Márcia deixa um recado como dica: “Minha dica para um melhor 2023: existe uma frase que está escrita 365 vezes na Bíblia, que é ‘não tenha medo’. Por isso, siga sempre em frente sem medo. Se cair, se levante e comece de novo. Acredite que este será o seu ano, e assim acontecerá”. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém?

