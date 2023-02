Empresário de 45 anos gasta cerca de US$ 2 milhões ao ano para voltar a ter corpo de 18

Bryan Johnson quer se parecer com o filho adolescente e deseja que os médicos ‘não consigam discernir quem é quem’; ele conta com uma equipe de 30 médicos para conseguir alcaçar seu objetivo

Reprodução/Instagram/@bryanjohnson_ Bryan Johnson, empresário de 45 anos quer se parecer com filho adolescentes



Bryan Johnson, um empresário americano multimilionário de 45 anos, gasta cerca de US$ 2 milhões por ano para voltar a ter um corpo de 18 anos. Em entrevista ao site da ‘Vice‘ dos Estados Unidos, ele revelou que está tentando ficar biologicamente igual ao seu filho Talmage. “Gostaria que os médicos não conseguissem discernir quem é quem”, disse. O Blueprint, projeto que Johnson se dedica há dois anos, possui uma dieta extremamente restritiva – ele consome 1.977 calorias por dia, divididas em três refeições -, toma mais de cem suplementos e treinar exaustivamente por uma hora, três vezes na semana. Dormir todos os dias no mesmo horário também é um dos pilares para conseguir o corpo dos sonhos. Segundo ele, já foi possível reduzir sua idade biológica em 5,1 anos e desacelerar os ritmos de envelhecimento em 24%. Em entrevista da ‘Bloomberg’, ele contou que é acompanhado por uma equipe de 30 médicos e especialistas em saúde, o que dá um gasto de US$ 2 milhões. O jornal ainda destacou que o homem possui múltiplas idades nunca só corpo: coração de um homem de 37, pele de 28 e capacidade pulmonar e forma física de 18. “Superficialmente, o Blueprint pode parecer algo sobre saúde, bem-estar e envelhecimento. É, na verdade, um sistema para tornar o amanhã melhor para você, para mim, para o planeta e para nosso futuro compartilhado com a inteligência artificial”, contou, acrescentnado: ‘O que eu faço pode parecer extremo, mas estou tentando provar que a automutilação e a decadência não são inevitáveis”.