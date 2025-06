Que tal dirigir uma Ferrari e viver as emoções do Drift Car como carona? 

Complexo Dream Car de São Roque é passeio que diverte a família toda

Renata Rode Não é preciso viajar à cidade italiana de Maranello para realizar o sonho de dirigir uma Ferrari



Sabe aquele passeio inesquecível que fica a apenas 60 km da capital paulista? É o Complexo Dream Car de São Roque, que fica na famosa “Rota do Vinho” e conta com atrações para todas as idades e gostos. Como repórter, posso afirmar que fui surpreendida em três quesitos: o museu em si, a área de compras com gastronomia e as experiências imersivas que são oferecidas.

Inaugurado no final de 2023, o Dream Car chama atenção pelo tamanho. São 100 mil metros quadrados de área em meio à natureza com 12 mil metros quadrados de área construída. O acervo do Dream Car Museum expõe 165 exemplares raros dentre 105 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas. “Temos desde o primeiro Fusca alemão produzido na década de 50 até a Mercedes-Benz 280SL que já levou Lewis Hamilton em voltas oficiais para abrir GPs, passando pelos fantásticos Ferrari Testarossa, Lamborghini Diablo, Plymouth Superbird, pelos carros de cinema, réplicas valiosas, veículos originais diversos e até tratores”, explica Allex Lourenço, gerente do complexo.

Todos os veículos expostos são funcionais, com exceção dos modelos decorativos. Destaque para o espaço com uma coleção Hot Wheels e colecionáveis que faz a alegria principalmente dos baixinhos, competindo com o parque temático de atrações inspiradas em carros com opção de dirigíveis elétricos até para as crianças. Ainda, o mall tem 23 lojas e restaurantes diversificados com mesas e áreas de descanso pet friendly, permitindo passar o dia em família com muito conforto.

Único com a estrutura que oferece vivências aos visitantes, o Dream Car apresenta três opções de imersão para os amantes de carros. É possível participar de corridas no Kartódromo chegando um pouco antes para que seja feito um briefing com os procedimentos de uso do kart e regras de segurança na pista.

Carro dos sonhos na estrada e adrenalina na pista

Para os mais ousados, duas novas experiências que se iniciaram há seis meses são inesquecíveis: a “Volta dos Sonhos” e o Drift Car. A coluna recebeu o convite para vivenciar ambas e o saldo foi mais que positivo. Aliás, essa tendência de turismo de experiência é aposta clara dos dirigentes do empreendimento. “Nossa ideia é trazer vivências únicas que geram memórias, para que as pessoas possam passar o dia todo desfrutando do local. Por isso, investimos em parcerias, diversidade gastronômica, acervo constantemente atualizado e possibilidades de imersão com as corridas de kart, Carona no Drift e a disputada Volta dos Sonhos”, comenta Allex.

Ao estacionar o carro você já se depara com os gritos da arquibancada porque o público fica em êxtase acompanhando os corajosos que vão de carona com os pilotos. Eu fui uma dessas, afinal, o jornalismo corre nas veias e não poderia deixar de registrar o que senti ao estar no banco do passageiro tentando entrevistar o piloto, no meio da pista. “Faço isso por paixão e esporte, claro e nunca tive problemas com caronas, não. Aliás, só uma vez, meu sogro pediu que eu parasse porque ele tem labirintite”, brinca Rafael Elias, piloto de Drift e um dos diretores do complexo.

Olha, eu tenho labirintite nervosa e não me senti mal com a experiência, não, tá? Fica aqui o registro. Pelo contrário: desci do carro com o coração a mil e feliz da vida por ter vivenciado aquilo, com a energia dos gritos do pessoal da arquibancada e sensação de dever cumprido enquanto colunista.

Mas o melhor ainda estava por vir: a famosa “Volta dos Sonhos”. Descobri que não é preciso viajar à cidade italiana de Maranello para realizar o sonho de dirigir uma Ferrari ou ir a Stuttgart, na Alemanha, para andar num Porsche. “Iniciamos esse projeto faz poucos meses e é sucesso absoluto. Para voltas de uma pessoa só disponibilizamos a Ferrari 360 Spider e o Porsche 718 Boxster. Já para a família toda, oferecemos um Chevrolet Camaro SS. Independente do veículo escolhido, o visitante roda 10 km na famosa Estrada do Vinho respeitando obviamente as orientações do instrutor”, conta o diretor.

A experiência demora aproximadamente 25 minutos e quem não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode curtir essas desejadas máquinas na carona dos pilotos do Complexo Dream Car. A ação ocorre de terça a domingo, com horários agendados ou para visitantes de última hora, de acordo com a disponibilidade dos modelos no dia. Eu escolhi a Ferrari 360 Spider porque, durante a reportagem, a equipe informou que é o modelo mais cobiçado (e como). Quando você entra no carro e o instrutor passa as informações, já se forma um aglomerado de pessoas para ver a saída do possante. No momento em que você vira a chave e acelera pela primeira vez, entende a emoção que é segurar aquele volante.

Por ser um carro baixo, o cuidado está ao passar por lombadas e valetas na estrada. No mais, é curtir o ronco, a paisagem, o vento batendo no rosto e as buzinas das pessoas admirando o exemplar e vibrando com você durante o trajeto. Aliás, o câmbio F1 de seis velocidades proporciona muita emoção durante a pilotagem, mesmo no modo automático. O esportivo italiano que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,2 s realmente é um show à parte, assim como a equipe de fotos e vídeo da Artistika Produtora que registra todas as suas vivências com maestria.

Para terminar posso afirmar que nunca me esquecerei dessa sexta em que desafiei meu medo de pista e tive um frio na barriga ao dirigir um carro de 1,3 milhão. Ah, para que a matéria fique completa, as vendas dos passeios ocorrem na bilheteria local, mas reservas antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br.

Para dirigir o Camaro, o motorista paga R$ 349, valor que no Porsche é de R$ 699 e, na Ferrari, R$ 1.099. Para andar na carona os preços são mais baixos. A carona radical no Drift Car com 3 voltas custa R$ 250, e crianças a partir de 3 anos podem vivenciar. No Kartódromo, a bateria de 20 minutos custa R$ 119,90. Os ingressos para o Museu estão a preço promocional de R$ 39,90 e existe o Day Use que também dá acesso ao parque de diversões infantil por R$ 79,90. Confira os valores antes de sair de casa pelas redes oficiais do Complexo Dream Car.

