Viagem doce e inesquecível: hotel combina luxo com chocolate e encanta

Bendito Cacao Family Resort em Águas de Lindóia surpreende em vários quesitos

Divulgação Dá pra notar todo cuidado envolvido logo que entramos no complexo, que é fechado e só pode ser acessado por hóspedes que tem reserva



Confesso que a expectativa era grande porque antes de agendar a visita eu, como boa jornalista que sou, sempre pesquiso sobre o local escolhido. Mesmo com a ansiedade à toda por conta da grande propaganda que testemunhei dias antes da estadia afirmo que o Bendito Cacao Family Resort de Águas de Lindóia me surpreendeu em vários quesitos. Para transformar esse sonho em realidade, de acordo com a direção da Cacau Show, o investimento total foi de cerca de R$ 100 milhões, incluindo os R$ 26 milhões destinados à aquisição da estrutura anterior, que era de um antigo hotel. Dá pra notar todo cuidado envolvido logo que entramos no complexo, que é fechado e só pode ser acessado por hóspedes que tem reserva.

Desde os primeiros metros você já se sente tocado pela beleza do lugar que une área verde com sofisticação. O prédio de design impecável oferece a opção de elevador panorâmico e um hall de fazer inveja, que traz um café e loja própria com itens da marca e promoções exclusivas, com atendimento diferenciado por parte de todos os colaboradores. É uma verdadeira imersão ao mundo do chocolate desde o momento em que você pisa no Resort. Já na recepção, uma escultura que traz cinco cascatas de chocolate em funcionamento fascina e, claro, a notícia de que há uma bancada de bombons disponíveis o tempo todo 24 horas por dia, de vários sabores, repostos a todo instante e com livre demanda já choca quem acaba de se hospedar.

De bate e pronto já escolhi um dos meus locais prediletos do Resort: a biblioteca que traz cadeiras e poltronas super confortáveis e um acervo de livros sobre gastronomia e arte fenomenais. O piano ao canto empresta charme e os hóspedes se dividem ali para conversar, tomar café ou contemplar um livro durante o dia. À noite, o espaço é tomado por artistas locais que fazer shows intimistas de voz e violão para entreter as famílias.

Dos quartos ao chocolate: hospitalidade e luxo envolvidos

Cada detalhe, da arquitetura à gastronomia e lazer, foi pensado para transportar visitantes a um “novo universo cercado de muito chocolate”. E olha que a gente sente que aciona nossa criança interior. O resort conta com diversos tipos de acomodação sendo 25 quartos temáticos infantis inspirados na marca, piscinas aquecidas, spa sensorial com procedimentos como massagem com manteiga de cacau e áreas gastronômicas temáticas. Durante todas as refeições servidas (o Resort trabalha com pensão completa), existem as cascatas de chocolate à vontade, com ilhas de waffles, panquecas, pães e frutas para que cada hóspede crie sua mistura regada à calda mágica. Nos bares, drinques autorais produzidos com Cacau chamam a atenção e aguçam o paladar.

Destaque para as piscinas: tanto as aquecidas em ambiente fechado paradisíaco, quanto as também climatizadas que ficam do lado de fora, que contam com um escorregador disputado e hidros estrategicamente colocadas para um descanso e relaxamento perfeitos. Por falar em relaxar, o Spa é uma atração à parte. A convite da massoterapeuta Mari Pereira, fui conhecer a massagem com manteiga de Cacau feita exclusivamente lá e olha: foi extraordinário. “Na nossa relaxante, o hóspede pode escolher o óleo produzido com a essência do chocolate que tem um poder hidratante intenso e é o predileto da maioria, já que é único. Há também a opção com essência de Lavanda”, comenta a especialista. Curiosa como qualquer colunista, decidi voltar no dia seguinte e experimentar uma outra que nunca tinha ouvido falar: a Shiroabyanga.

“Ela é uma massagem relaxante terapêutica com óleo essencial exclusivo, que tem o objetivo de aliviar o estresse e a tensão muscular e concentra-se na cabeça, pescoço e ombros e também é uma das mais pedidas”, fala Mari. Segundo a diretoria, para o final de 2025, a expectativa é consolidar o Bendito Cacao Family Resort como um dos destinos preferidos para quem deseja se desconectar do ritmo acelerado das grandes cidades e viver momentos especiais em família ou a dois. A infraestrutura completa, que inclui o recém-inaugurado Cacao Kids, miniparque de diversões, piscinas aquecidas e gastronomia temática, é um atrativo para quem opta por viagens de carro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aliás, o turismo rodoviário segue em alta no Brasil, oferecendo flexibilidade, conforto e segurança. A localização estratégica em Águas de Lindóia, que fica a duas horas e meia de São Paulo, reforça essa tendência e se conecta à proposta do resort de oferecer experiências únicas, unindo descanso, lazer e o irresistível mundo do chocolate. Eu recomendo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.