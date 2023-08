Você é adepto do ‘pijamismo’? Tendência lá fora, moda de sair de pijama na rua invade o Brasil

Isabela Barkauskas, fundadora da Pijama Online, conta os segredos de investir em um nicho de mercado desde 2011

BauerGriffin/INSTARimages/Reuters - 02/06/2023 A atriz Mila Kunis anda em Los Angeles com roupa no estilo comfy



Quem diria que sair de pijama pelas ruas seria moda? O “pijamismo” está em alta. O estilo divertido e confortável já conquistou famosos, e não é de hoje. Bruna Marquezine que o diga. A bela foi clicada em 2018 quando esteve em Veneza para o Festival de Cinema. Outras celebridades como Jéssica Alba, Kate Moss e Rihanna já usaram as roupas até mesmo em compromissos sociais. “É super possível ir para a rua com um pijama estiloso. Hoje já existem marcas que produzem o pijama justamente pensando nessa finalidade, muitos com cara de roupa para sair como algo mais despojado ou chic. Conjuntos de calça e blusa em malharia, pijamas com três peças, entre outras possibilidades… Ele deixou de ser aquela peça para ficar apenas dentro de casa e passou a ter um maior espaço na vestimenta do dia a dia, principalmente por conta do período da pandemia”, explica Leticia Rodrigues, consultora de imagem e estilo. “Na realidade não é que aqui no Brasil a moda não pegou, muitas das peças que usamos vêm como inspiração no pijama. A questão é que não pode ter cara de pijama, isso é uma cultura do próprio brasileiro, pode até ser uma peça de pijama, mas não pode parecer que é”, detalha.

Para Isabela Barkauskas, fundadora da Pijama Online, investir em um nicho de mercado foi o pulo do gato nos negócios que começaram em 2011. “Nessa época, os e-commerces caminhavam a passos lentos, mas já havia empreendedores de olho na expansão deste caminho de vendas, um universo que atualmente conta com mais de um milhão de lojas online. O fato de investir em dois nichos, o online e o da roupa para dormir, foi uma estratégia ousada que rendeu resultados. Hoje, o Pijama Online é uma referência em vendas de pijamas pela internet e é minha fonte de renda, sendo que, ao mesmo tempo, emprego pessoas, tenho uma loja própria com grandes marcas e expando negócios. Com certeza, trilhando um caminho correto e com uma boa gestão, pijama dá dinheiro, sim”, brinca a empresária.

É claro que o isolamento social teve contribuição direta para o negócio, já que o período deixou as pessoas mais em casa e incentivou a busca por conforto, que é o que chamamos de moda comfy. “O estilo de vida comfy ganhou ainda mais força, com pessoas buscando conforto aliado à beleza dos modelos mais sofisticados e luxuosos. Os clientes entenderam que pijama pode ser sinônimo de estar bem-vestido. Crescemos nove vezes mais na época do isolamento, reforçamos nossos estoques, buscamos novas tendências. Com certeza, avançamos neste sentido”, complementa Isabela.

Para a consultora de imagem, é preciso seguir algumas dicas na hora de apresentar um visual de pijama. “Caprichar na produção, ou seja, investir em bons acessórios, trabalhar na maquiagem e cabelo. Colocar um sapato que demonstre sua personalidade e uma bela bolsa é sempre bem-vindo, seja com pijama ou com roupa do dia a dia, sempre invista nesses elementos, são eles que vão dar um toque diferenciado e deixar o figurino em outro nível. Outro fator super importante é sempre se atentar ao acabamento, modelagem e aviamento da peça, com certeza são pontos importantes que podem valorizar ou desvalorizar toda a produção.” Ainda segundo a especialista, pijamas de seda e veludo agregam maior presença para o visual e, junto com eles, as cores mais sóbrias e neutras enriquecem a produção. Obviamente que pijamas em malha e tecidos mais leves também existem e podem ser usados, mas é preciso cuidado na escolha da cor e desenho de estampas.

Conversamos um pouco mais com a idealizadora da Pijama Online para entender sobre a expansão do mercado e enumerar dicas que possam inspirar os leitores dessa coluna (é o que sempre fazemos, a cada texto, hahaha).

Podemos dizer que a cada dia o brasileiro normaliza mais a ideia de sair de pijama por aí? Americanos e europeus já têm esse hábito, certo?

Com certeza, e essa normalização chegou também com a pandemia. Obviamente, nós pensamos em trazer essa moda ao estilo despojado dos brasileiros, com tecidos e cortes que agradam aos nossos tipos de corpos e clima, mas, com certeza, não é mais tendência, é uma moda que veio para ficar. Hoje temos opções que podem ser usadas como vestidos casuais, conjuntos despojados que podem ser usados em um estilo casual chique. Há opções para todos os estilos para dormir e para curtir a vida.

A importância na saúde mental e na preocupação com a higiene do sono melhoraram seus negócios também de certa forma?

Acredito que essas preocupações das pessoas na busca por uma saúde mental e um sono melhor ajudaram em nossos negócios. O que percebemos é que existem clientes que já entendem que o ritual pré-sono é importante e usar uma roupa confortável faz parte disso. Vestir um pijama correto antes de deitar-se pode aprimorar a qualidade do sono, pois com a escolha certa é possível manter o corpo na temperatura ideal durante a noite, evitando desconforto e fazendo com que as noites sejam mais gostosas e confortáveis, sejam nos dias de calor ou nos dias de frio.

Dê dicas para os empresários que decidam investir em nichos de mercado como você.

Faça bastante pesquisa de mercado: antes de iniciar qualquer empreendimento em nichos, é crucial entender profundamente o mercado em que você pretende atuar. Pesquise a demanda, os concorrentes, as tendências do mercado e as preferências dos clientes potenciais. Isso permitirá que você tome decisões mais informadas e encontre oportunidades de negócios promissoras.

Escolha um nicho no qual você seja apaixonado: investir no que você tem afinidade e paixão pode proporcionar uma motivação extra para superar os desafios e manter o foco nos momentos difíceis. Sua paixão pelo produto ou serviço pode se refletir no seu trabalho, atraindo clientes que compartilham dos mesmos interesses.

Torne-se um especialista no assunto: dominar o conhecimento sobre o produto ou serviço que você está oferecendo é essencial para ganhar confiança e credibilidade no mercado. Isso ajudará a construir uma base sólida para o seu negócio, além de permitir que você forneça um atendimento diferenciado aos clientes.

Faça cálculos de estimativas de vendas: realize projeções realistas sobre quanto você espera vender, considerando cenários otimistas, pessimistas e médios. Essas estimativas o ajudarão a planejar o capital financeiro necessário para o negócio, determinar os investimentos iniciais e prever quando o negócio poderá se tornar lucrativo.

Reserve um capital para a divulgação: investir em marketing e publicidade é fundamental para atrair clientes em nichos de mercado. No início, é essencial divulgar sua empresa e sua proposta de valor para o público-alvo.

Anotou as dicas? Já que sextou, que tal vestir seu pijama predileto e fazer como esta colunista aqui: buscar a pizza mais tarde e desfilar com o look registrando tudo em uma foto bem humorada. Bora?

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.