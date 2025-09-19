Você sabe como escolher produtos para o cabelo? Médica ensina

Portal Jovem Pan montou um verdadeiro dossiê que fará diferença na sua próxima ida às compras; confira dicas de especialista e seleção de cuidados para ter em casa

Cuidar dos cabelos pode parecer uma tarefa complicada, já que em mercados e farmácias somos constantemente bombardeados com embalagens chamativas, sem falar na propaganda que romantiza transformações quase que milagrosas. A questão é: para obter resultados reais na higiene e cuidado com as madeixas, é necessário estar atento a alguns fatores e instruções. Segundo a dermatologista e tricologista Dra. Karen Aquilina, é no rótulo que devemos ficar ligados, pois lá estão as informações que realmente importam na luta contra a queda e por fios de fazer inveja. “A escolha do shampoo certo vai muito além da fragrância ou da cor da embalagem. O segredo está em compreender o rótulo, onde estão listados os ingredientes que realmente fazem diferença na saúde dos fios e couro cabeludo”, afirma a especialista.

Outro ponto fundamental é a escolha dos agentes de limpeza, os chamados tensoativos, eles são importantes para a higiene e a saúde do couro cabeludo. Entre os ingredientes que valem uma atenção extra, também estão os ativos hidratantes e nutritivos. Mas para saber como escolher o shampoo e condicionador correto para seu tipo de fio, o portal Jovem Pan montou um verdadeiro dossiê que fará diferença na sua próxima ida às compras!

Tipo de cabelo e necessidade específica

Antes de comprar, é necessário entender qual seu tipo de fio e o que ele está precisando naquele momento. “Sempre verifique se o shampoo é indicado para cabelos oleosos, secos, normais, cacheados, quimicamente tratados ou com queda. Cada formulação traz ativos específicos que atendem melhor a cada necessidade e você deve saber qual seu tipo de fio para acertar na escolha”, orienta a doutora.

Ativos hidratantes e nutritivos são bola da vez

Dê preferência a fórmulas que trazem ativos hidratantes e nutritivos nos shampoos. “Esse tipo de composição faz toda a diferença para quem deseja exibir uma cabeleira vigorosa. Ingredientes como pantenol, glicerina, ceramidas, óleos vegetais (argan, coco, jojoba) ou proteínas ajudam a repor a umidade e a manter o cabelo mais saudável”.

Fortalecimento e tratamento das madeixas em casa

Se você está sofrendo com queda de cabelo excessiva, caspa ou afinamento dos fios, o cuidado precisa ser redobrado na hora de escolher seu shampoo e condicionador. “Observe no rótulo a presença de substâncias como biotina, cafeína, niacinamida, zinco, piritionato de zinco ou ativos de uso dermatológico prescritos”, explica Karen. De acordo com a tricologista, esses ativos ajudam na higiene, bem como no fortalecimento das madeixas no couro cabeludo.

Evite excesso de silicones insolúveis e informe-se

A especialista também recomenda atenção ao excesso de silicones insolúveis. Por mais que o resultado seja esteticamente bom, este tipo de substância pode causar prejuízos à saúde. “Embora tragam sensação imediata de maciez, em excesso eles podem acumular nos fios e no couro cabeludo, causando dermatites, queda e até complicações maiores. É preciso investir em fórmulas equilibradas e saber usar o produto, conforme recomendação de um especialista”, comenta.

Produtos sem álcool em excesso e sem fragrância forte

Se você está tratando alguma condição no couro cabeludo, de acordo com a médica, o ideal é evitar produtos com muita química. “Pacientes com dermatite seborreica ou sensibilidade devem evitar fórmulas muito perfumadas, com álcool ou corantes”. A higiene do couro cabeludo é fundamental para a saúde dos fios, mas o uso de produtos muito fortes pode causar ressecamento. Por isso, é importante observar a composição e evitar fórmulas agressivas. “Os tensoativos são responsáveis por remover a oleosidade e a sujeira, mas vale priorizar versões mais suaves, como o cocamidopropyl betaine, em vez de agentes de limpeza que acabam ressecando o cabelo”, orienta a especialista.

Além disso, a médica aponta que é preciso atentar-se a informações como validade e registro da Anvisa na embalagem de qualquer produto. Com atenção ao rótulo e orientação adequada, é possível escolher shampoos e produtos capilares que realmente atendam às necessidades de cada cabelo, proporcionando não apenas beleza, mas também saúde. A dermatologista, ainda entrega uma última dica de ouro: “Alterne shampoos conforme a necessidade do cabelo. Muitas vezes, o couro cabeludo precisa de limpeza suave no dia a dia e, em outros momentos, de fórmulas de tratamento específicas (antiqueda, anticaspa, fortalecedoras)”.

Confira a seleção abaixo

Em busca de opções para nutrir e tratar, a reportagem testou alguns produtos observando passos direcionados pela especialista e indica, nesta galeria, algumas opções acessíveis e de diversas marcas.

