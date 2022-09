Como as eleições presidenciais podem refletir no mercado de consumo

Mesmo sem parecer algo imediato, muitas das medidas adotadas pelos governantes acabam gerando inúmeros impactos na vida do consumidor; saiba quais pontos avaliar

Fernando Frazão/Agência Brasil Primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro, com possibilidade de segundo turno no dia 29 de outubro



A 15 dias do 1º turno das Eleições de 2022, muitos eleitores ainda não definiram o seu candidato. Sem entrar na questão envolvendo a polarização existente entre os dois principais concorrentes, sendo eles o presidente Jair Bolsonaro, que busca sua reeleição, e o ex-presidente Lula, que concorre pela 5ª vez (03 derrotas e 02 vitórias), é muito importante que os consumidores, na qualidade de eleitores, analisem os impactos desta eleição para o mercado de consumo a partir de 2023. Mesmo sem parecer algo imediato, muitas das medidas adotadas pelos nossos governantes acabam gerando inúmeros impactos, positivos ou negativos, no mercado de consumo, especialmente quando consideramos a necessidade de produção ou a prestação de serviços pelas empresas existentes no país. Uma forma de analisar, compreender e até “prever” os possíveis efeitos ao mercado de consumo é através dos programas de governo apresentados pelos candidatos. Muitos são os temas tratados nestas propostas, amplamente divulgados durante as campanhas, sempre por meio de entrevistas, declarações, discursos, debates e redes sociais. Nesse sentido, considerando a amplitude dos “Programas de Governo”, focaremos em alguns assuntos que deverão impactar o mercado de consumo, os quais se mostram de interesse do consumidor. Quando da leitura das propostas ou mesmo através das informações veiculadas pelas campanhas, é importante observar como os candidatos pretendem cuidar de temas sensíveis a partir de 2023.

Recomendo a análise de 10 temas:

Liberdade Econômica (redução do Estado na vida das empresas); Fortalecimento do Combate à Corrupção e à Concorrência Desleal (essencial para garantia de uma melhor competitividade entre as empresas); Superendividamento (como serão tratados os aspectos econômicos ligados aos consumidores endividados); Aumento da Produção (fortalecimento dos setores agrícola e industrial); Planos de Saúde (propostas para novas demandas do setor); Desenvolvimento Tecnológico e uso da Internet (uso da tecnologia e inovação); Desenvolvimento de Infraestrutura (melhorias para circulação de produtos e mercadorias); Fortalecimento da Segurança Jurídica (aumento do interesse das empresas em investimento no país); Desenvolvimento do Setor Energético (fundamental para a existência das empresas); Geração de Empregos (propostas que motivam a criação de empregos pelas empresas);

Diante destas considerações, mesmo sabendo que o assunto “política” não é dos mais preferidos do brasileiro, recomendo que sempre façam suas análises baseadas em fontes seguras e confiáveis. Quando falamos em propostas de campanha, a melhor fonte são os programas de governo apresentados pelos candidatos. Pensando nos temas que podem impactar o mercado de consumo e a sua vida como consumidor, recomendo que conheçam e comparem as propostas apresentadas pelos dois candidatos mais bem colocados nas preferências dos eleitores. Analisem suas propostas e comparem com os 10 pontos listados. Seguem os links dos programas divulgados pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral):

Dia 02 de outubro será um dia de importantes escolhas. Conhecer a história dos candidatos e as propostas que apresentam será sempre a melhor forma de opção para um futuro melhor. Analisem as propostas, comparem as opções e boa eleição.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.