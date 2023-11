Saiba quais os principais desafios de uma empresa na hora de escolher ferramentas de IA e Legal Ops

Capacidade tecnológica, conformidade com a lei e garantia da segurança e privacidade dos dados estão entre os principais pontos a serem avaliados

No cenário atual, caracterizado pela constante evolução tecnológica, as empresas e seus departamentos jurídicos enfrentam o desafio de integrar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e Legal Operations (Legal Ops) em suas rotinas. Visto por muitos como uma necessidade inadiável, esse correto sentimento é acompanhado de alguns cuidados prévios necessários na escolha, incluindo a possibilidade de terceirização de serviços. Antes de adotar qualquer ferramenta de IA ou Legal Ops, é crucial compreender as necessidades específicas do departamento jurídico ou da empresa. Cada organização possui particularidades em seus processos e demandas, o que requer uma solução personalizada. É essencial entender os processos internos e identificar áreas que podem se beneficiar significativamente da automação e otimização. A análise dessas necessidades deve incluir uma avaliação das tarefas rotineiras, dos fluxos de trabalho e dos principais desafios enfrentados.

Compreendidas as necessidades do jurídico, chegou a hora de avaliar a capacidade tecnológica da ferramenta escolhida. É preciso verificar se a IA oferece aprendizado de máquina (machine learning) e capacidade de processamento de linguagem natural, essenciais para a análise de grandes volumes de dados e documentos. Além disso, é importante que uma ferramenta seja capaz de se integrar com outros sistemas já utilizados pela empresa e que tenha capacidade de evolução de acordo com as necessidades do departamento jurídico. Seguindo adiante, sobretudo no que se refere ao contexto do direito do consumidor, é preciso analisar a conformidade das ferramentas de IA e Legal Ops com as leis e regulamentações, especialmente no que diz respeito à proteção de dados pessoais. A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) existente no Brasil, por exemplo, exige requisitos específicos sobre como as informações dos consumidores devem ser tratadas.

Outro importante ponto que merece destaque é a certificação da segurança e privacidade dos dados manipulados pela IA. Deve-se garantir que a ferramenta escolhida possua sistemas robustos de segurança para proteger as informações contra acessos não autorizados e vazamentos de dados. A privacidade e a confidencialidade das informações dos clientes devem ser uma prioridade. Ultrapassados os quesitos técnicos e de segurança, é importante verificar a usabilidade da ferramenta. Ferramentas de IA e Legal Ops devem ser intuitivas e de fácil adoção pelos usuários, reduzindo a curva de aprendizado e otimizando a eficiência. Além disso, é essencial que exista um suporte técnico adequado para resolver quaisquer problemas que possam surgir.

Uma análise de custo-benefício também é crucial. Investir em IA e Legal Ops deve trazer retornos tangíveis, seja em termos de eficiência operacional, redução de custos ou melhor gestão de riscos. Deve-se avaliar o retorno sobre o investimento, considerando não apenas o custo inicial, mas também os gastos de manutenção e atualização da ferramenta. Por fim, não podemos esquecer a possibilidade de terceirização de serviços de Legal Ops. Além da escolha de ferramentas e implementação interna, os departamentos jurídicos ainda possuem a opção de terceirizar a contratação de serviços e obter algumas vantagens:

Expertise especializada

Os escritórios externos especializados em Legal Ops trazem um conhecimento profundo das melhores práticas e das mais recentes inovações tecnológicas.

Economia de custos

A terceirização pode ser uma solução econômica, eliminando a necessidade de investimentos substanciais em tecnologia e treinamento interno.

Flexibilidade e escalabilidade

Escritórios externos podem oferecer soluções mais flexíveis e escaláveis, adaptando-se rapidamente às mudanças nas demandas e no ambiente de negócios.

Foco no core business

Ao terceirizar o Legal Ops, os departamentos jurídicos podem se concentrar em suas competências essenciais, deixando a gestão operacional e tecnológica nas mãos de parceiros especialistas.

A escolha e implementação de ferramentas de IA e Legal Ops, seja internamente ou por meio de terceirização, são decisões estratégicas cruciais para muitas empresas e seus departamentos jurídicos, o que requer uma análise criteriosa e abrangente. Considerar esses aspectos é fundamental para maximizar os benefícios dessas tecnologias. Essas escolhas devem ser alinhadas não apenas às necessidades operacionais, mas também aos objetivos estratégicos de organização, garantindo eficiência, conformidade e proteção dos interesses empresariais e dos consumidores. Se a modernização tecnológica é necessária e inadiável, seu desafio está no correto planejamento e execução. A tecnologia está aí para ser aproveitada. Aproveite!

