Vai comprar um carro? Saiba quais cuidados você deve ter na hora de fazer negócio

Veja dicas para ter uma compra segura e não ficar no prejuízo depois

Pixabay É importante avaliar alguns critérios antes de comprar um carro



Se existe algo com que o brasileiro sonha e faz parte da sua lista de desejos é a compra do carro próprio. Seja novo ou usado, a oferta é grande e a procura é ainda maior. Vivemos um período muito diferente daquele ano de 1990, quando o então presidente Fernando Collor disse a célebre frase “comparados aos carros do primeiro mundo, os carros brasileiros são verdadeiras carroças”. Ele tinha razão e a frase foi o pontapé inicial para abertura do mercado para a importação de carros novos, ainda no governo Collor, anteriormente proibidos. Os importados chegaram e percebemos as diferenças nos padrões dos carros nacionais. Isso obrigou a indústria nacional da época a efetuar inúmeras melhorias nos carros que aqui eram fabricados.

Hoje vivemos um período diferente, com inúmeras marcas por aqui instaladas, produzindo seus carros e alimentando os sonhos de consumo dos brasileiros. Contudo, assim como nas compras de outros produtos, muitas vezes o consumidor não adota os devidos cuidados na hora de comprar o seu carro, mesmo sendo esse um produto de maior valor. E depois que os problemas surgem, não adianta reclamar. Você sabe quais são os cuidados necessários na hora de comprar um carro? Vamos dividir os cuidados entre a compra de carros novos (zero km) ou carros usados.

Carros Novos (Zero Km):

Faça uma análise da sua necessidade de carro . É fundamental entender suas necessidades para que o carro escolhido se adeque a elas. Quem roda apenas nas cidades, por exemplo, pode não precisar de um carro 4×4.

Lista de equipamentos . No geral, a maioria das propagandas oferece o modelo mais completo. Verifique se a lista de itens de fábrica do modelo escolhido contempla suas necessidades ou se precisará acrescentar itens opcionais.

Pesquise valor e condições de financiamento . Nunca feche um negócio que possa parecer vantajoso em um primeiro momento, mas que possa se tornar um problema a longo prazo.

Referências sobre o fabricante . Quando analisar os fabricantes, faça uma pesquisa sobre a qualidade da montadora e a qualidade das concessionárias que a representam. O pós-venda é muito importante!

Faça um “test drive” . Ande com o carro. Verifique a potência do motor, a dirigibilidade do carro, seu conforto e o funcionamento em geral.

Carros Usados:

Além dos cuidados na compra de um carro novo, considere outros cuidados para comprar um usado:

Realize uma vistoria do veículo . Esta vistoria analisará as condições mecânicas do veículo e apresentará a situação documental do carro, incluindo questões com impostos (licenciamento, IPVA) e multas.

Procure por avarias graves . Além da vistoria do veículo, esta análise é importante para verificar se o veículo não passou por avarias mais sérias, desde batidas mais graves até problemas com enchente. Nesta hora são analisados diversos itens, como, por exemplo, o alinhamento das portas e problemas com a pintura.

Prefira os mais desejados . Definido o tipo de carro e o valor a ser gasto, vale considerar a compra dos modelos mais desejados, inclusive pela menor desvalorização de mercado.

Feitas estas considerações, recomendo alguns cuidados após a compra:

Faça seguro do carro; Leia o manual de funcionamento; Utilize combustíveis de qualidade; Proceda com a devida manutenção do carro.

Não existem mistérios. A prevenção sempre será o melhor conselho.

