Você sabia que as empresas de telecom nem sempre são culpadas por problemas como TV e internet sem sinal?

Muitos contratempos estão além do controle das empresas prestadoras de serviços

Drazen Zigic/Freepik Serviços de telecomunicações mudaram drasticamente nas últimas décadas



Como todos sabem, nossa vida contemporânea não é concebível sem os serviços de telecomunicações. Quer estejamos em casa, no trabalho ou em trânsito, dependemos da telefonia (fixa ou celular), da TV por assinatura e da internet banda larga para uma infinidade de tarefas. Os serviços de telecomunicações mudaram drasticamente nas últimas décadas. O advento da digitalização, a popularização da internet e a chegada do streaming transformaram para sempre a maneira como consumimos conteúdo e nos comunicamos. Por tais razões e toda essa dependência que a modernidade nos trouxe, os serviços prestados pelas empresas de telecom têm sido objeto de uma série de reclamações pelos consumidores.

Por isso, chegou a hora de explorarmos os problemas mais comuns reclamados pelos consumidores e mostrar por que muitos deles não são, de fato, culpa das empresas prestadoras desses serviços. De forma resumida, ao pensarmos no serviço de TV por assinatura, entre as queixas mais comuns estão as falhas na transmissão, problemas de qualidade de imagem e som, dificuldades na contratação e cancelamento do serviço, além de alterações indevidas nos pacotes contratados. Sobre banda larga, as reclamações envolvem a velocidade inferior ao contratado, instabilidade da conexão e cobranças indevidas. Já no caso da telefonia (fixa ou móvel), as reclamações mais frequentes são sobre cobranças indevidas, falhas na transmissão e dificuldades para cancelar o serviço.

Por outro lado, não são apenas questões técnicas que movimentam as reclamações dos consumidores. Um dos pontos mais recorrentes e reclamados contra as empresas do setor é a questão envolvendo a fraude de subscrição. Trata-se de uma prática ilícita onde um indivíduo mal-intencionado registra um serviço em nome de outra pessoa sem o seu consentimento. E por saber da recorrência dos casos, bem como os inúmeros problemas ocasionados aos clientes, as empresas de telecomunicações estão adotando várias medidas de segurança para combater esta ocorrência, incluindo os muitos e novos processos de aprimoramento de verificação de identidade durante o registro de um novo serviço.

Você sabia que muitos desses problemas não são culpa exclusiva das empresas de telecom?

Seguindo nesta direção, em especial na questão envolvendo problemas com sinais das operadoras (TV, banda larga ou telefonia), desde já vale ressaltar que essas interrupções podem ser causadas por vários motivos, incluindo condições climáticas adversas, obstruções físicas, interferência de outros dispositivos eletrônicos e até as necessárias manutenções de rede. São diversas as medidas de segurança e manutenções para melhoria de sinal que estão sendo adotadas pelas empresas de telecomunicações. As companhias investem fortemente em infraestrutura de rede e equipamentos de alta qualidade para minimizar os problemas, incluindo a adoção de técnicas modernas de manutenção preditiva para identificar possíveis falhas antes que elas ocorram e afetem os consumidores.

Ocorre que, com a constante evolução da tecnologia, as expectativas dos clientes também aumentaram. Embora sejam constantes os investimentos no setor, é certo que existe um grande descompasso entre a expectativa do cliente e a realidade técnica. Várias das questões levantadas pelos consumidores estão além do controle das empresas, sendo inerentes à própria tecnologia. Problemas de sinal, por exemplo, podem ser originados por condições climáticas ou obstruções físicas. Além disso, existem outros impactos que acabam contribuindo negativamente para uma melhor prestação dos serviços, como é o caso de problemas envolvendo falhas de energia ou de infraestrutura local de telecomunicações. E esses são apenas simples exemplos de fatores que podem afetar a qualidade do serviço prestado, mesmo que a empresa esteja cumprindo todas as suas obrigações contratuais.

Apresentadas estas breves questões, é preciso ressaltar todo investimento que vem sendo feito pelas empresas de telecom para redução dos seus problemas com os consumidores. Podemos citar os altos investimentos em tecnologia para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados, incluindo a compra de equipamentos de última geração, softwares e ferramentas de monitoramento. Também devemos lembrar os constantes e rigorosos treinamentos internos realizados para garantia de que os funcionários estejam aptos a lidar com os desafios inerentes ao setor, desde a instalação e manutenção de equipamentos até o atendimento ao cliente. Por fim, e não menos importante, salientamos todo o desenvolvimento estratégico em robustos sistemas de segurança, que vão desde a prevenção e mitigação de riscos até a resposta rápida em caso de incidentes, a fim de garantir a continuidade do serviço contratados pelos clientes das operadoras.

Não restam dúvidas de que os serviços de telecomunicações são vitais para a sociedade moderna. As empresas de telecom têm investido significativamente em melhorias de serviço e segurança. Tecnologias como a Inteligência Artificial estão sendo utilizadas para melhorar o atendimento ao cliente, enquanto investimentos em infraestrutura de rede visam melhorar a qualidade e a confiabilidade do serviço. Embora haja espaço para melhorias, é importante reconhecer o trabalho contínuo que as empresas do setor estão realizando para responder às reclamações dos consumidores e aprimorar a qualidade de seus serviços. Apesar dos desafios, o seguimento de telecom tem se mobilizado para obtenção de resultados voltados para a necessária melhoria da qualidade do serviço e na garantia da segurança dos clientes. Ainda há trabalho a ser feito, mas os avanços na tecnologia e a adoção de estratégias de segurança mais robustas prometem um futuro mais seguro e confiável para todos os consumidores e o mercado de consumo. O setor encontra-se em franco desenvolvimento e inúmeras inovações e melhorias são amplamente sentidas. E ainda seremos surpreendidos positivamente com muitas novidades… Não duvidem!

