Constantino: Bolsonaro vive o seu melhor momento político, mas é preciso retomar reformas

‘O meu receio é que isso alimente de alguma forma a crença do presidente de que ele pode abrir mão cada vez mais de uma agenda liberal’, avaliou Constantino

Carolina Antunes/PR Bolsonaro vive momento de alta popularidade de seu governo, segundo pesquisas



Bolsonaro será submetido, nesta sexta-feira (25), a cirurgia para retirada de cálculo na bexiga, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “Desejar boa sorte para a cirurgia, óbvio, e comentar que ele vive seu melhor momento político em termos de aprovação. Novas pesquisas mostram que quase 70% das pessoas consideram seu governo entre regular, bom e ótimo e apenas 29% ruim ou péssimo. Lembro que uma turma da oposição extrema esquerda falava que eram 70%, mas é um grupo que não representa nem 10% da população, enquanto que achamos os 70%, que estão a favor do governo, ou pelo menos considerando regular. O meu receio é que isso alimente de alguma forma a crença do presidente de que ele pode abrir mão cada vez mais de uma agenda liberal de seu Posto Ipiranga. Se ele seguir este caminho aí, sim, acho que será muito ruim para o País. Mas ele está mais tranquilo em relação a certas polêmicas, sua popularidade não se deve apenas ao auxílio emergencial e ele tem que fazer bom proveito disso e intensificar as reformas e não abandoná-las”, opinou Rodrigo Constantino.