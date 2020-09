Bolsonaro passa por cirurgia nesta sexta-feira no Hospital Albert Einstein

A pedido do presidente, o médico responsável será o urologista Leonardo Borges; chefe do Executivo vai remover cálculo na bexiga

Carolina Antunes/PR Esta será a sexta cirurgia de Bolsonaro desde 2018



O Presidente da República, Jair Bolsonaro, passará por uma cirurgia nesta sexta-feira, 25, às 10h30min, para a remoção de cálculo na bexiga. Segundo informação do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, Bolsonaro será operado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e não no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or São Luiz, como havia sido dito anteriormente. A pedido do presidente, o médico responsável será o urologista Leonardo Borges. O procedimento é considerado simples e a previsão é de que o chefe do Executivo permaneça hospitalizado por dois dias.

Esta será a sexta cirurgia de Bolsonaro desde 2018. A necessidade da nova cirurgia foi contada pelo chefe do Executivo a apoiadores no Palácio da Alvorada, em 1º de setembro Bolsonaro disse que estava com um cálculo na bexiga “maior que um grão de feijão”. “Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga”, afirmou na ocasião. No dia anterior à declaração, Bolsonaro havia ido ao serviço médico do Palácio do Planalto.

Desde 2018, Bolsonaro passou por quatro cirurgias em decorrência da facada. A primeira foi feita ainda na Santa Casa de Juiz de Fora, logo após ser atingido por Adélio Bispo em ato de campanha em 6 de setembro de 2018. Depois, o então candidato foi transferido para o Hospital Albert Einstein e passou a ser acompanhado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique. A última cirurgia foi realizada em setembro do ano passado para a retirada de uma hérnia. Bolsonaro ainda realizou no início deste ano uma vasectomia.