Constantino: Existe manipulação de dados sobre queimadas para atingir o Brasil

Para Constantino, País é concorrente de peso no agronegócio e interesses econômicos interferem nas críticas à política ambiental

EFE/Carlos Ezequiel Vannoni Queimadas no Pantanal são alvo de críticas internacionais ao governo brasileiro



Planalto rebateu críticas a gestão ambiental e nega que seja um vilão da área. Em audiência no STF, o ministro-chefe da GSI, General Augusto Heleno, disse que dados são manipulados e estrangeiros mentem para tentar derrubar o governo. “É óbvio que tem uma queimada recorde, mas o general Heleno está acerto em um ponto: existe manipulação de dados ou exagero na retórica para atingir o Brasil, que é um concorrente de peso no agronegócio, porque é muito competitivo, e para atingir o governo Bolsonaro, que eles não suportam. A palavra mágica para gerar desconforto para quem propaga a narrativa de que o Brasil é o ‘patinho feio’ da defesa ambiental é a Califórnia: um dos estados do país mais ricos do mundo, que, mesmo assim, com toda a estrutura, não está conseguindo conter os focos de incêndio, que são recorde. Então não dá para culpar o Bolsonaro ou a má gestão do governo brasileiro pelo o que está acontecendo na Califórnia, não é verdade?”, questiona Rodrigo Constantino.