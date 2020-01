Constantino: Qual seria reação se acidente fosse causado por míssil americano?

Reprodução / The New York Times O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que várias fontes de inteligência sustentam essa tese



Canadá e Reino Unido confirmam que avião ucraniano pode ter sido derrubado por míssil. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que várias fontes de inteligência sustentam essa tese — mas indicou que a derrubada por ter sido não intencional.

“Muito triste essa história. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também se pronunciou na mesmo direção. Há indícios fortes de que houve um míssil anti aereo lançado pelo Irã que matou quase 180 pessoas. Tudo muito lamentável, gera uma questão diplomática importante.

O Trudeau não é tido com um dos mais firmes para falar desse tipo inimigo, talvez precise da ajuda do vizinho Donald Trump. Podemos apenas imaginar quais seriam as reações de boa parte do mundo e da imprensa se fosse o contrário: um acidente causado por um míssil americano.”