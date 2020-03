Constantino: Se até a Disney vai fechar as portas, não faz sentido protestar domingo

Movimento Brasil Livre / Twitter O anuncio do adiamento foi feito nesta quinta-feira (12) após o presidente, com máscara, pedir a suspensão do evento marcado para o dia 15



Organizadores cancelam manifestação pró-Bolsonaro com avanço da Covid-19. O anuncio do adiamento foi feito nesta quinta-feira (12) após o presidente, com máscara, pedir a suspensão do evento marcado para o dia 15.

“É o bom senso prevalecendo, inclusive por parte de Bolsonaro — que pediu que adiassem a manifestação. Não é uma questão urgente, embora muitos falem em tentativa de golpe contra o governo. Não se percebe isso na prática. Não tem porque criar situação de aglomeração nesse momento sem a estrita necessidade.

Muitas pessoas apontam para a incoerência de quem estava demandando o adiamento ou cancelamento da manifestação e não se importando com show, metrô e Maracanã lotado. Mas, se até a Disney vai fechar as portas nesse domingo, não faz sentido ir protestar contra ou a favor de governo nesse momento.”