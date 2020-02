Constantino: Sindicatos que querem greve de petroleiros atuam contra o Brasil

Divulgação ""Boa decisão do TST. Essa greve é muito esquisita e obviamente tem cores ideológicas, no fundo os sindicatos, sempre atuando contra o Brasil"



Ives Gandra Martins Filho considerou a greve dos petroleiros abusiva. O ministro do TST autorizou que a Petrobras adote sanções como o corte de salários e até demissões por justa causa.

“Boa decisão. Essa greve é muito esquisita e obviamente tem cores ideológicas, no fundo os sindicatos, sempre atuando contra o Brasil, querem melar a narrativa de privatização, sendo que a Petrobras sequer está na lista de privatizações do governo, mas como está vendendo ativos, os sindicatos querem tentar enfrentar isso e, agora, ganharam apoio de partidos de extrema esquerda, como o PT, que já se manifestou a favor da greve. Me parece um tiro no pé, a população já já vai perceber que isso é um engodo que atenta contra os interesses do país e da própria Petrobras. Parece que tem muita gente com saudade do Petrolão.”