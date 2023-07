Criptomoedas buscam seu ‘Silicon Valley’, e a regulamentação pode ser o GPS

Embora o futuro do dinheiro possa ‘ser escrito’ em qualquer lugar, uma combinação bem-sucedida de investimentos e regulamentação pode colocar algumas regiões no centro da evolução das criptomoedas

O fato aconteceu em 1971, mas passou despercebido por vários anos: um artigo na Electronics Magazine observou a revolução que a fabricação de microchips estava gerando na Baía de San Francisco, e o efeito cascata que isso poderia ter no campo da inovação. Assim surgiu a denominação “Silicon Valley”, e, apesar do silício (matéria-prima dos chips) ter ficado em segundo plano, a expressão passou a ser sinônimo de vanguarda tecnológica. Mais de meio século depois, as criptomoedas ocupam uma posição central no cenário da inovação, e muitos se perguntam se o futuro do dinheiro será escrito em todos os lugares ou se ocorrerá um processo semelhante ao do Vale do Silício.

Em um mundo descentralizado e interconectado, a primeira hipótese parece ser a mais razoável. No entanto, regulamentações mais ou menos amigáveis ​​podem fazer a diferença. Um artigo recente do site CoinDesk lembrou que, em resposta às ações das autoridades dos EUA contra a Coinbase (um player muito relevante no ecossistema), representantes de Hong Kong tentaram convencer a empresa a transferir todas as suas operações para lá.

O Sudeste Asiático também inclui Singapura que, junto com Hong Kong, concentra 35% dos empregos globais no setor. O país, sede de empresas como Binance e Crypto.com, já registra boa parte da movimentação cripto do planeta e tem o maior percentual de capitais de risco investidos em empresas do setor. Os Emirados Árabes, por sua vez, emergem no mapa cripto com dois elementos que os posicionam muito bem: a questão impositiva e sua adoção pela população. No primeiro caso, trata-se de uma isenção total (0%). No segundo, destaca-se o fato de um terço de seus habitantes estar interessado nas criptomoedas, uma das porcentagens mais altas do mundo.

Muito além de “mentes brilhantes”

O questionamento sobre o possível surgimento de um Vale do Silício cripto, entretanto, não considera apenas critérios geográficos. A existência de polos inovadores para que as novas formas de dinheiro prosperem e acelerem transformações em outros ecossistemas dependerá, sem dúvida, de múltiplos fatores. Ao referir-se ao Vale do Silício, o historiador James Hardy lembra que, por trás do sucesso desta região da Califórnia, há uma combinação de relações duradouras entre “instituições acadêmicas, capitais de risco, infraestrutura, disposição governamental e milhares de mentes brilhantes”.

No caso do ecossistema cripto, que é disperso por definição, a questão da regulamentação pode se tornar o GPS que “guiará” a indústria para o melhor lugar possível. Isso pode soar contraditório para os entusiastas da descentralização extrema, mas a verdade é que o processo de regulamentação vem avançando há alguns anos. A Europa implementará suas primeiras regras a partir de 2024, e outros países que estão se preparando para ser os “cripto-hubs” da próxima década já têm sua própria regulamentação.

Este é um momento crucial para todo o setor, e o espelho do Vale do Silício oferece algumas lições valiosas que devemos analisar com atenção. A primeira delas é que “mentes brilhantes” são imprescindíveis, mas não são suficientes. A segunda, e talvez mais importante, é que o advento das criptomoedas de última geração, menos voláteis e respaldadas por ativos, requer incentivos tão poderosos quanto aqueles que no passado propiciaram o surgimento da região mais inovadora do planeta.

Unicoin, uma criptomoeda de última geração

Ao contrário das primeiras criptomoedas, que surgiram de forma anônima e à margem de qualquer auditoria ou marco regulatório, a Unicoin está posicionada como uma criptomoeda de última geração e é lastreada em ativos, incluindo imóveis. Conheça o programa Unicoin 140 e saiba como os proprietários de imóveis podem se beneficiar da liquidez do mundo cripto.

