A Copa de 2026 terá inédita fase de mata-mata antes das oitavas de final 

A campanha do vencedor passa a ter oito jogos, com quatro fases de eliminatórias

Destaquei ontem, no “Memória da Pan”, que a Copa de 2026 terá 72 jogos só na primeira fase, algo inédito. Uma outra mudança será uma nova fase de “mata mata”, antes das oitavas de final, que a Fifa está chamando de “32 avos”. Desde 1974, na Alemanha, quando o Mundial ainda era composto por 16 equipes, o campeão disputa sete partidas até a conquista. Agora, com o inchaço de 48 equipes, serão oito duelos.

Abaixo, as informações já confirmadas pela Federação Internacional de Futebol:

Início do mata-mata (fase de 32 avos)

Domingo, 28 de junho de 2026

Jogo 73 – Estádio de Los Angeles

Segunda-feira, 29 de junho de 2026

Jogo 74 – Estádio de Boston

Jogo 75 – Estadio Monterrey

Jogo 76 – Estádio de Houston

Terça-feira, 30 de junho de 2026

Jogo 77 – Estádio de Nova York e Nova Jersey

Jogo 78 – Estádio de Dallas

Jogo 79 – Estadio Azteca, Cidade do México

Quarta-feira, 1º de julho 2026

Jogo 80 – Estádio de Atlanta

Jogo 81 – Estádio de San Francisco e região da Baía

Jogo 82 – Estádio de Seattle

Quinta-feira, 2 de julho de 2026

Jogo 83 – Estádio de Toronto

Jogo 84 – Estádio de Los Angeles

Jogo 85 – BC Place Vancouver

Sexta-feira, 3 de julho de 2026

Jogo 86 – Estádio de Miami

Jogo 87 – Estádio de Kansas City

Jogo 88 – Estádio de Dallas

Oitavas de final

Sábado, 4 de julho de 2026

Jogo 89 – Estádio de Filadélfia

Jogo 90 – Estádio de Houston

Domingo, 5 de julho de 2026

Jogo 91 – Estádio de Nova York e Nova Jersey

Jogo 92 – Estádio Azteca, Cidade do México

Segunda-feira, 6 de julho de 2026

Jogo 93 – Estádio de Dallas

Jogo 94 – Estádio de Seattle

Terça-feira, 7 de julho de 2026

Jogo 95 – Estádio de Atlanta

Jogo 96 – BC Place Vancouver

Quartas de final

Quinta-feira, 9 de julho de 2026

Jogo 97 – Estádio de Boston

Sexta-feira, 10 de julho de 2026

Jogo 98 – Estádio de Los Angeles

Sábado, 11 de julho de 2026

Jogo 99 – Estádio de Miami

Jogo 100 – Estádio de Kansas City

Semifinais

Terça-feira, 14 de julho de 2026

Jogo 101 – Estádio de Dallas

Quarta-feira, 15 de julho de 2026

Jogo 102 – Estádio de Atlanta

Disputa pelo 3º lugar

Domingo, 18 de julho de 2026

Jogo 103 – Estádio de Miami

Final

Domingo, 19 de julho de 2026

Jogo 104 – Estádio de Nova York e Nova Jersey

