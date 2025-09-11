A Copa de 2026 terá inédita fase de mata-mata antes das oitavas de final
A campanha do vencedor passa a ter oito jogos, com quatro fases de eliminatórias
Andrew Caballero-Reynolds/AFPO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do vice JD Vance e do presidente da Fifa, Gianni Infantino, segura o troféu da Copa do Mundo na Casa Branca
Destaquei ontem, no “Memória da Pan”, que a Copa de 2026 terá 72 jogos só na primeira fase, algo inédito. Uma outra mudança será uma nova fase de “mata mata”, antes das oitavas de final, que a Fifa está chamando de “32 avos”. Desde 1974, na Alemanha, quando o Mundial ainda era composto por 16 equipes, o campeão disputa sete partidas até a conquista. Agora, com o inchaço de 48 equipes, serão oito duelos.
Abaixo, as informações já confirmadas pela Federação Internacional de Futebol:
Início do mata-mata (fase de 32 avos)
Domingo, 28 de junho de 2026
- Jogo 73 – Estádio de Los Angeles
Segunda-feira, 29 de junho de 2026
- Jogo 74 – Estádio de Boston
- Jogo 75 – Estadio Monterrey
- Jogo 76 – Estádio de Houston
Terça-feira, 30 de junho de 2026
- Jogo 77 – Estádio de Nova York e Nova Jersey
- Jogo 78 – Estádio de Dallas
- Jogo 79 – Estadio Azteca, Cidade do México
Quarta-feira, 1º de julho 2026
- Jogo 80 – Estádio de Atlanta
- Jogo 81 – Estádio de San Francisco e região da Baía
- Jogo 82 – Estádio de Seattle
Quinta-feira, 2 de julho de 2026
- Jogo 83 – Estádio de Toronto
- Jogo 84 – Estádio de Los Angeles
- Jogo 85 – BC Place Vancouver
Sexta-feira, 3 de julho de 2026
- Jogo 86 – Estádio de Miami
- Jogo 87 – Estádio de Kansas City
- Jogo 88 – Estádio de Dallas
Oitavas de final
Sábado, 4 de julho de 2026
- Jogo 89 – Estádio de Filadélfia
- Jogo 90 – Estádio de Houston
Domingo, 5 de julho de 2026
- Jogo 91 – Estádio de Nova York e Nova Jersey
- Jogo 92 – Estádio Azteca, Cidade do México
Segunda-feira, 6 de julho de 2026
- Jogo 93 – Estádio de Dallas
- Jogo 94 – Estádio de Seattle
Terça-feira, 7 de julho de 2026
- Jogo 95 – Estádio de Atlanta
- Jogo 96 – BC Place Vancouver
Quartas de final
Quinta-feira, 9 de julho de 2026
- Jogo 97 – Estádio de Boston
Sexta-feira, 10 de julho de 2026
- Jogo 98 – Estádio de Los Angeles
Sábado, 11 de julho de 2026
- Jogo 99 – Estádio de Miami
- Jogo 100 – Estádio de Kansas City
Semifinais
Terça-feira, 14 de julho de 2026
- Jogo 101 – Estádio de Dallas
Quarta-feira, 15 de julho de 2026
- Jogo 102 – Estádio de Atlanta
Disputa pelo 3º lugar
Domingo, 18 de julho de 2026
- Jogo 103 – Estádio de Miami
Final
Domingo, 19 de julho de 2026
- Jogo 104 – Estádio de Nova York e Nova Jersey
