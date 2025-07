Ao menos oito emissoras de rádio transmitiram a Copa de 1950, no Brasil

A Jovem Pan, então Panamericana, esteve presente com Pedro Luiz

Arquivo/Estadão Conteúdo O jogador Alcides Ghiggia, do Uruguai, comemora após marcar durante a partida contra o Brasil, na final da Copa do Mundo de 1950



No último “Memória da Pan”, citei uma série especial que fiz sobre a Copa de 1950. A derrota brasileira para o Uruguai completou 75 anos no último dia 16 e é impressionante como a tragédia, que ficou conhecida como Maracanazo, faz parte do imaginário popular, algo que o tempo não apaga. A história sempre foi passada de geração para geração.

Quando falamos sobre aquele Mundial, é preciso citar a presença do rádio no território brasileiro. Abaixo, uma lista dos narradores que participaram das transmissões:

Pedro Luiz (Rádio Panamericana)

Geraldo José de Almeida (Rádio Record)

Antonio Cordeiro e Jorge Curi (Rádio Nacional do Rio de Janeiro)

Luiz Mendes (Rádio Globo)

Ary Barroso (Rádio Tupi)

Oduvaldo Cozzi (Rádio Mayrink Veiga)

Raul Longras (Rádio Guanabara)

Edson Leite (Rádio Bandeirantes)

Ouça agora a íntegra da série especial “A Copa que nunca acabou”, exibida no Jornal da Manhã em julho de 2015. Espero que gostem, apesar do triste desfecho daquele Mundial.

