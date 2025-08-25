Filme com Pelé, lançado em 1980, fez crítica social sobre a segurança pública

Em entrevista à Jovem Pan, o Rei detalhou o objetivo dele com ‘Os Trombadinhas’

Divulgação/R. F. Farias Pelé em cena do filme "Os Trombadinhas"



Em 1969, Pelé aproveitou a marcação do milésimo gol da carreira, no Maracanã, para alertar a sociedade sobre o amparo à infância no Brasil: “Pelo amor de Deus. Agora que todos estão ouvindo, faço um apelo especial a todos: ajudem as crianças pobres, ajudem os desamparados. É o único apelo nesta hora muito especial para mim”. Cerca de uma década depois, o atleta voltou ao tema ao participar do filme “Os Trombadinhas”, dirigido por Anselmo Duarte.

A história trata dos menores abandonados em São Paulo, chamados de “trombadinhas”, que praticavam delitos. Um empresário, preocupado com a situação da violência e com o futuro dos jovens, entra em contato com Pelé, responsável pelos juvenil do Santos Futebol Clube, para que o ex-jogador pudesse ajudar as crianças a melhorar de vida.

O filme foi produzido em 1979, mas entrou em cartaz em São Paulo no começo do ano seguinte. Nos arquivos da Jovem Pan, encontrei uma entrevista com Pelé, feita por Randal Juliano, no Show da Manhã, antes da estreia de “Os Trombadinhas”.

