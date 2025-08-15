Pelé concedeu entrevista histórica à Jovem Pan depois de se despedir do futebol

O Rei não escondeu a emoção ao dizer que já estava sentindo falta dos gramados

DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Pelé durante cerimônia de sua despedida no futebol, atuando pelo time do Cosmos contra o Santos, no Giants Stadium, em Nova Jersey (EUA)



Revirando os arquivos da Jovem Pan encontrei uma entrevista concedida por Pelé em outubro de 1977, depois do jogo de despedida dele entre Santos e Cosmos, em Nova Iorque. O Rei deixou o time da Vila Belmiro, em 1974, e retornou aos gramados no ano seguinte para defender a equipe americana. O atleta do Século Vinte brilhou nos Estados Unidos e ajudou a implantar o esporte no país.

Quem comanda a entrevista é Orlando Duarte, chamado de “eclético”. O momento mais marcante da gravação é quando Waldemar de Brito, descobridor de Pelé, nos anos 50, chora diante dos microfones da Jovem Pan. O jornalista Armando Nogueira e o capitão da seleção brasileira de 1962, no bicampeonato no Chile, Mauro Ramos de Oliveira, também dão depoimentos sobre Pelé.

