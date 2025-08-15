Pelé concedeu entrevista histórica à Jovem Pan depois de se despedir do futebol
O Rei não escondeu a emoção ao dizer que já estava sentindo falta dos gramados
Revirando os arquivos da Jovem Pan encontrei uma entrevista concedida por Pelé em outubro de 1977, depois do jogo de despedida dele entre Santos e Cosmos, em Nova Iorque. O Rei deixou o time da Vila Belmiro, em 1974, e retornou aos gramados no ano seguinte para defender a equipe americana. O atleta do Século Vinte brilhou nos Estados Unidos e ajudou a implantar o esporte no país.
Quem comanda a entrevista é Orlando Duarte, chamado de “eclético”. O momento mais marcante da gravação é quando Waldemar de Brito, descobridor de Pelé, nos anos 50, chora diante dos microfones da Jovem Pan. O jornalista Armando Nogueira e o capitão da seleção brasileira de 1962, no bicampeonato no Chile, Mauro Ramos de Oliveira, também dão depoimentos sobre Pelé.
