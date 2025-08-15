Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Memória da Pan (com Thiago Uberreich) > Pelé concedeu entrevista histórica à Jovem Pan depois de se despedir do futebol

Pelé concedeu entrevista histórica à Jovem Pan depois de se despedir do futebol

O Rei não escondeu a emoção ao dizer que já estava sentindo falta dos gramados

  • Por Thiago Uberreich
  • 15/08/2025 09h00
  • BlueSky
DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Pelé Pelé durante cerimônia de sua despedida no futebol, atuando pelo time do Cosmos contra o Santos, no Giants Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Revirando os arquivos da Jovem Pan encontrei uma entrevista concedida por Pelé em outubro de 1977, depois do jogo de despedida dele entre Santos e Cosmos, em Nova Iorque. O Rei deixou o time da Vila Belmiro, em 1974, e retornou aos gramados no ano seguinte para defender a equipe americana. O atleta do Século Vinte brilhou nos Estados Unidos e ajudou a implantar o esporte no país. 

Quem comanda a entrevista é Orlando Duarte, chamado de “eclético”. O momento mais marcante da gravação é quando Waldemar de Brito, descobridor de Pelé, nos anos 50, chora diante dos microfones da Jovem Pan. O jornalista Armando Nogueira e o capitão da seleção brasileira de 1962, no bicampeonato no Chile, Mauro Ramos de Oliveira, também dão depoimentos sobre Pelé.  

Leia também

A Rádio Mayrink Veiga marcou época, revelou talentos, mas fechou na ditadura
Histórias da Copa de 1950 viraram lenda e fazem parte do imaginário popular

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >