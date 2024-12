O rádio ainda foi predominante nas transmissões ao vivo para o Brasil do Mundial de 1966

Sem satélite, ainda não havia como exibir jogos disputados na Europa em tempo real para as Américas

ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pelé passa por dois marcadores da violenta zaga da Bulgária, em jogo no Goodison Park, em Liverpool, durante a Copa do Mundo da Inglaterra



A Copa de 1966, disputada na Inglaterra, não traz boas recordações ao futebol brasileiro. Depois do bicampeonato, em 1958 e 1962, a seleção fez uma campanha pífia e ficou apenas em décimo primeiro lugar, sendo eliminada na primeira fase. Faltou organização, mas não soberba à Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF. Pelé e Garrincha marcaram os gols na estreia contra a Bulgária, em Liverpool, por 2 a 0. Depois, com o Rei ausente por causa de uma contusão, o time comandado por Vicente Feola perdeu para a Hungria: 3 a 1, placar negativo que se repetiu diante de Portugal. Nesse jogo, Pelé estava de volta, mas foi alvo da violência adversária.

Como a primeira Copa transmitida ao vivo pela TV, via satélite, foi a de 1970, no México, em 1966 os brasileiros ainda acompanharam o Mundial pelo rádio. No entanto, a TV Tupi teve exclusividade para exibir os teipes dias depois das partidas. O narrador principal da emissora era Oduvaldo Cozzi, citado na coluna de ontem. Ao contrário das quatro Copas anteriores, quando ele estava no rádio, em 1966, Cozzi já tinha migrado para a televisão.

Acompanhe agora os gols das três partidas da seleção na Copa de 1966 na voz de Oduvaldo Cozzi. Um adendo: a estreia contra a Bulgária foi o último jogo oficial de Pelé e Garrincha juntos. A dupla jamais foi derrotada com a camisa da equipe nacional.

